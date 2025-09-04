Οι κινεζικοί κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου και των logistics, όπως η JD.com, ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στην Ευρώπη, καθώς οι νέοι δασμοί που επιβάλλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και μετακινούν τους κατασκευαστές σε νέες αγορές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κινεζικές εταιρείες έχουν μισθώσει το 2025 χώρους άνω των 2 εκατ. τετραγωνικών ποδιών, πλησιάζοντας τα επίπεδα-ρεκόρ της πανδημίας το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της CoStar. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δέχονται αυξημένα αιτήματα από κινεζικούς ομίλους.

Η JD.com οδηγεί την επέλαση

Η JD.com έχει εξασφαλίσει 900.000 τετραγωνικά πόδια στη Βρετανία, ενώ επεκτείνει τη δραστηριότητά της με την πλατφόρμα Joybuy, που διαθέτει τρόφιμα, ρούχα και είδη παντοπωλείου σε χαμηλές τιμές. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη κέντρο διανομής στο Κόβεντρι και έχει επενδύσει σε εγκαταστάσεις στο Μίλτον Κέινς.

Άλλοι κινεζικοί όμιλοι logistics, όπως η Super Smart Service (Zong Teng), η Top Cloud Logistics και η Daals (αλυσίδα επίπλων), έχουν επίσης ενισχύσει την παρουσία τους.

Η νέα πραγματικότητα στο εμπόριο

Η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική, καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν διέξοδο από τους αυξημένους αμερικανικούς δασμούς. Αυτό οδηγεί σε ένα «δεύτερο κύμα» ζήτησης για αποθηκευτικούς χώρους, ανάλογο με εκείνο της πανδημίας που είχε προκαλέσει την έκρηξη του nearshoring.

Η Shein έχει επιλέξει την Πολωνία για μεγάλα κέντρα διανομής, ενώ η CTP NV, κορυφαία εταιρεία βιομηχανικών ακινήτων στην Ευρώπη, καταγράφει υπερδιπλασιασμό της ζήτησης από κινεζικούς κατασκευαστές και διανομείς.

Στρατηγικές επενδύσεις

Σύμφωνα με την Knight Frank, η Ευρώπη αποτελεί τη «τελευταία μεγάλη αγορά» για ταχεία κινεζική επέκταση, ενώ παράγοντες όπως το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ το 2021 και η πανδημία ενίσχυσαν την ανάγκη για διαφοροποίηση των αλυσίδων.

Ο Michael Bowens της CBRE σχολιάζει ότι οι κινεζικές εταιρείες «επιδιώκουν να κατακτήσουν μερίδιο αγοράς και κινούνται πολύ γρήγορα».