Το κόστος δανεισμού για μια σειρά από γαλλικές εταιρείες έχει υποχωρήσει κάτω από εκείνο της κυβέρνησής τους, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική κρίση της χώρας και το αυξανόμενο χρέος διαταράσσουν τη συνηθισμένη σχέση μεταξύ κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Οι αποδόσεις στα ομόλογα ομίλων όπως η L’Oréal, η Airbus και η Axa έχουν πέσει κάτω από εκείνες του γαλλικού κρατικού χρέους αντίστοιχης διάρκειας τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Goldman Sachs, μια ένδειξη ότι οι επενδυτές ίσως τα θεωρούν ασφαλέστερο στοίχημα.

Οι εξελίξεις ήρθαν καθώς η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας —η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο— βάθυνε την ανησυχία των επενδυτών για τα γαλλικά ομόλογα και ώθησε τις αποδόσεις πάνω από εκείνες της Ελλάδας και κοντά στην Ιταλία. Την Παρασκευή, ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας, επικαλούμενος τον «αυξημένο κατακερματισμό και την πόλωση της εσωτερικής πολιτικής».

«Το γεγονός ότι τελούν υπό διαπραγμάτευση στο ίδιο επίπεδο με τα γαλλικά εταιρικά ομόλογα σηματοδοτεί ότι τα γαλλικά κρατικά ομόλογα δεν αποτελούν πλέον περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο», δήλωσε ο Κάρστεν Γιούνιους, επικεφαλής οικονομολόγος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας J Safra Sarasin. «Τελούν υπό διαπραγμάτευση περισσότερο σαν αναδυόμενη αγορά», όπου τα εταιρικά ομόλογα συχνά έχουν χαμηλότερες αποδόσεις από τα κρατικά, πρόσθεσε.

Το κόστος δανεισμού των κρατών συνήθως λειτουργεί ως βάση για τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων. Αυτό το μοτίβο έχει περιστασιακά αντιστραφεί στη ζώνη του ευρώ —όπου τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν τον πραγματικό δείκτη αναφοράς χωρίς κίνδυνο και τα ομόλογα των άλλων μελών τελούν υπό διαπραγμάτευση με επιπλέον «spread»— ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης πριν από δεκαπέντε χρόνια. Όμως, τα στοιχεία της Goldman Sachs δείχνουν ότι τα ομόλογα 10 γαλλικών εταιρειών είχαν μικρότερη απόδοση από αυτή των κρατικών. Σε όλη τη ζώνη του ευρώ, περισσότερες από 80 εταιρείες είχαν αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από της Γαλλίας, σύμφωνα με την Goldman.

Nα σημειώσουμε ότι στις δύο προεδρικές θητείες του, ο Εμανουέλ Μακρόν βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ πολιτικών υπέρ των επιχειρήσεων και αντιμετώπισης της δημόσιας δυσαρέσκειας για την ανισότητα. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, έχει μειώσει τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών, έχει αναμορφώσει την εργατική νομοθεσία και το συνταξιοδοτικό και -ίσως το πιο αμφιλεγόμενο- έχει αλλάξει τον φόρο περιουσίας στη Γαλλία, αφήνοντας εντός «κάδρου» τα ακίνητα και εκτός ευρύτερες επενδύσεις. Ενώ εισήγαγε ενιαίο φόρο 30% επί του εισοδήματος από κεφάλαιο, άφησε τον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 45%. Το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των δύο μέτρων να έχει μειώσει δραστικά τους φόρους για τους πιο πλούσιους, συνδυαστικά με… «δημιουργική» λογιστική και νόμιμη φοροαποφυγή (π.χ. μέσω εταιρειών συμμετοχών). Πόσο όμως λειτούργησε αυτό; Και πόσο εύλογοι είναι οι φόβοι ότι μπορεί να αντιδράσουν σε έναν ειδικό φόρο επί του πλούτου με φυγή από τη Γαλλία. Κυβερνητική αξιολόγηση των μέτρων το 2023 διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε σημαντική μετατόπιση των επενδύσεων από τα ακίνητα.