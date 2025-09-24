Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς ζητώντας εξηγήσεις για τα μέτρα που λαμβάνουν κατά των διαδικτυακών απατών. Στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η Κομισιόν απέστειλε αιτήματα πληροφόρησης προς την Apple, Google, Microsoft και την πλατφόρμα κρατήσεων Booking, ζητώντας στοιχεία για το πώς αποτρέπουν τη δράση απατεώνων στις υπηρεσίες τους.

Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στο App Store της Apple, το Google Play, τη μηχανή αναζήτησης Bing της Microsoft και την Booking.com, καθώς παρατηρούνται παραπλανητικές εφαρμογές που μιμούνται τραπεζικές υπηρεσίες ή ψεύτικες διαφημίσεις που οδηγούν σε ιστοσελίδες απάτης.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι πρόκειται για «κρίσιμο βήμα προστασίας των χρηστών στην ΕΕ» και διαβεβαίωσε ότι θα αξιολογηθεί εάν οι πλατφόρμες «πράττουν τα δέοντα».

Οι εταιρείες απάντησαν με δηλώσεις:

Η Microsoft ανέφερε ότι δεσμεύεται να παρέχει ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες και θα συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες.

ανέφερε ότι δεσμεύεται να παρέχει και θα συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες. Η Google υπογράμμισε ότι προσφέρει « υψηλή προστασία » στα προϊόντα της, εντοπίζοντας και διαγράφοντας εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα καθημερινά.

υπογράμμισε ότι προσφέρει « » στα προϊόντα της, εντοπίζοντας και διαγράφοντας καθημερινά. Η Booking τόνισε ότι μόνο το 2024 μείωσε κατά 83% τις ψεύτικες κρατήσεις, εκφράζοντας διάθεση «εποικοδομητικού διαλόγου».

Ο Κανονισμός DSA επιβάλλει στις ψηφιακές πλατφόρμες αυστηρές υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών από παραπληροφόρηση, παράνομο περιεχόμενο και πλαστά προϊόντα. Σε περίπτωση παραβίασης, προβλέπονται πρόστιμα έως 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών.

Οι έρευνες της Κομισιόν έχουν στο παρελθόν στοχεύσει το Facebook και το Instagram της Meta, το TikTok, την πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και τον κινεζικό ιστότοπο AliExpress. Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταγγέλλει «παρεμβατισμό» και απειλεί με αντίποινα.

Η Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν δήλωσε ότι εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθούν αρκετές από τις τρέχουσες έρευνες, ενώ δεν απέκλεισε την εκκίνηση νέων.

ΑΠΕ