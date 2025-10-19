Η τιμή των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει μειωθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, μια δυναμική που αναμένεται να ενισχύσει τη δημοτικότητά τους, παρά την απώλεια του φορολογικού κινήτρου για τα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με αναλυτές του τομέα της αγοραπωλησίας αυτοκινήτων.

Τον Αύγουστο, η διαφορά τιμής για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ, σε σχέση με τα μεταχειρισμένα οχήματα με βενζινοκινητήρα, μειώθηκε σε μόλις 897 δολάρια, κατά μέσο όρο, η μικρότερη διαφορά τιμής που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Cox Automotive.

Η μέση τιμή καταλόγου για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα ήταν 34.704 δολάρια τον Αύγουστο, μειωμένη κατά 1,1% από τον Ιούλιο και 2,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την έρευνα.

Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει την ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση που έληξε μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι την κατάργησαν ως μέρος ενός νομοθετικού πακέτου πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο. Αυτή η φορολογική ελάφρυνση έφτανε τα 4.000 δολάρια για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα (και τα 7.500 δολάρια για τα καινούργια ηλεκτρικά οχήματα) – που σημαίνει ότι το μέσο μεταχειρισμένο ηλεκτρικό όχημα κόστιζε λιγότερο από το αντίστοιχο βενζινοκίνητο όχημα μετά τα κίνητρα.

Οι καταναλωτές αγόρασαν σχεδόν 41.000 μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 59% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Cox.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί, ωθούμενη σε μεγάλο βαθμό από την προσιτή τιμή, ακόμη και χωρίς την ομοσπονδιακή φορολογική ελάφρυνση.

Το 2026 θα είναι «η χρονιά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων», δήλωσε ο Scott Case, Διευθύνων Σύμβουλος της Recurrent, μιας εταιρείας έρευνας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδοτική μίσθωση τα τελευταία χρόνια, για να μετακινήσουν ηλεκτρικά οχήματα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Από το 2023 έχουν μισθωθεί περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα, έγραψε σε ανάλυση τον περασμένο μήνα η Stephanie Valdez Streaty, διευθύντρια κλαδικών πληροφοριών στην Cox.

Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο λεγόμενο «παραθυράκι» της μίσθωσης. Οι καταναλωτές μπορούσαν πιο εύκολα να διεκδικήσουν φορολογική πίστωση 7.500 δολαρίων κατά τη μίσθωση ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος παρά κατά την αγορά ενός, η οποία συνόδευε περισσότερους περιορισμούς.

Τώρα, ένας μεγάλος όγκος ηλεκτρικών οχημάτων φτάνει στο τέλος της διάρκειας μίσθωσής τους. Οι επιστροφές μισθώσεων και οι ανταλλαγές ενισχύουν την προσφορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων, μειώνοντας τις τιμές, έγραψε ο Valdez Streaty.

Στην πραγματικότητα, 14 μεταχειρισμένα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων είχαν χαμηλότερη μέση τιμή από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Valdez Streaty.

«Για τους βασικούς αγοραστές, η προσιτή τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο των μεταχειρισμένων οχημάτων είναι επιτέλους εφικτή», έγραψε ο Valdez Streaty.

Για παράδειγμα, δύο μοντέλα μεγάλης παραγωγής -η Renault -ιδιοκτησίας Nissan Leaf και Tesla Model 3- είχαν μέση τιμή 12.890 και 23.278 δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Valdez Streaty. Το Chevrolet Bolt EV κόστιζε 14.705 δολάρια.

Η αγορά καινούριων

Αντιθέτως, η αγορά νέων ηλεκτρικών οχημάτων είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσκολίες για το υπόλοιπο του 2025 και μέχρι το επόμενο έτος, ανέφεραν οι αναλυτές. Οι μέσες τιμές των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Αύγουστο ήταν 57.245 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση σχεδόν 9.100 δολαρίων σε σχέση με το μέσο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την Cox Automotive.

Αυτό δεν περιλαμβάνει την καταργηθείσα πλέον ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων, η οποία έφερε τα νέα ηλεκτρικά οχήματα πιο κοντά στην ισοτιμία τιμών με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα. «Η φορολογική έκπτωση βοήθησε πολλούς να αποκτήσουν θέσεις», δήλωσε στο CNBC ο Άαρον Μπράγκμαν, επικεφαλής του γραφείου του Cars.com στο Ντιτρόιτ. «Βοήθησε πολλούς ανθρώπους να αποκτήσουν ηλεκτρικά οχήματα».

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς επιδοτήσεις, λέει ο πρώην πρόεδρος της Tesla, Τζον ΜακΝιλ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σχετικά προσιτά νέα ηλεκτρικά οχήματα, ακόμη και χωρίς την ομοσπονδιακή φορολογική ελάφρυνση, είπε.

Για παράδειγμα, το Nissan Leaf του 2025 έχει τιμή εκκίνησης κάτω από 30.000 δολάρια, δήλωσε ο Bragman.

«Το τέλος της (φορολογικής) έκπτωσης δεν σημαίνει το τέλος των οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων», έγραψε ο Bragman σε ένα email. «Μάρκες όπως η Nissan, η Chevrolet και η Hyundai λανσάρουν επιλογές σε χαμηλότερη τιμή, ενώ τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα γίνονται επίσης πιο ελκυστικά, με πολλά διαθέσιμα κάτω των 25.000 δολαρίων. Το κόστος των μπαταριών μειώνεται επίσης, γεγονός που θα βοηθήσει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τιμών μακροπρόθεσμα».

Για τους βασικούς αγοραστές, η προσιτή τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο των μεταχειρισμένων οχημάτων είναι επιτέλους εφικτή. Στην πραγματικότητα, η λήξη της φορολογικής ελάφρυνσης δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων, σύμφωνα με την JD Power.

Περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές καινούργιων οχημάτων είναι είτε «πολύ πιθανό» (24%) είτε «κάπως πιθανό» (35%) να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς ηλεκτρικού οχήματος τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστά που έχουν παραμείνει αρκετά σταθερά τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με μελέτη της JD Power που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Άλλα κίνητρα από πολιτείες της Αμερικής

Ενώ το αμερικανικό φορολογικό κίνητρο για τα ηλεκτρικά οχήματα έχει καταργηθεί, υπάρχουν πρόσθετα κίνητρα διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις που μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσουν κατά χιλιάδες δολάρια το αρχικό κόστος ενός ηλεκτρικού οχήματος, ανέφεραν οι ειδικοί.

Η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, το Μέιν, η Μασαχουσέτη, το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη και το Ρόουντ Άιλαντ είναι μεταξύ των πολιτειών που προσφέρουν γενναιόδωρα κίνητρα, ανέφεραν οι αναλυτές.

«Υπάρχουν ακόμη πολλές κρατικές υποστηρίξεις για αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε ο Al Salas, Διευθύνων Σύμβουλος της Eco Auto, μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων με δραστηριότητες στη Μασαχουσέτη και την πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και φόρτιση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και όχι στην αρχική τιμή αγοράς όταν επιλέγουν ένα αυτοκίνητο, αναφέρουν αναλυτές.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την αρχική τιμή αγοράς, αλλά και ολόκληρο το οικονομικό κόστος, όπως οι επισκευές, η συντήρηση και τα καύσιμα.

Τέτοιο κόστος είναι γενικά φθηνότερο για τα ηλεκτρικά οχήματα και, ως εκ τούτου, μπορεί να κάνει το κόστος ιδιοκτησίας ηλεκτρικού οχήματος σε όλη τη διάρκεια ζωής λιγότερο ακριβό από αυτό ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, σύμφωνα με μελέτες και ειδικούς του κλάδου.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα» υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων, δήλωσε ο Case of Recurrent.

Παράγοντες όπως η γεωγραφία και η προσβασιμότητα στη φόρτιση είναι σημαντικοί, ανέφεραν οι αναλυτές. Για παράδειγμα, η μεγάλη εξάρτηση από τα δημόσια δίκτυα φόρτισης μπορεί να ανατρέψει τον οικονομικό υπολογισμό, καθώς η δημόσια φόρτιση είναι συχνά πιο ακριβή από τη φόρτιση στο σπίτι, ανέφεραν.