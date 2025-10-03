Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται από πολλούς ως το μέλλον της αυτοκίνησης, καθώς φέρνουν μαζί τους σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τον οδηγό. Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, μικρότερο κόστος μετακίνησης και αθόρυβη λειτουργία είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, η νέα αυτή τεχνολογία συνοδεύεται και από αρκετά μειονεκτήματα, με σημαντικότερο την υψηλή τιμή αγοράς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή αξία μεταπώλησης, αποτρέπει αρκετούς καταναλωτές να «επενδύσουν» σε ένα ηλεκτρικό όχημα.

Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το εμπόδιο, το κράτος τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην εφαρμογή σχεδίων επιχορήγησης για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή, με τις αιτήσεις να εξαντλούνται σε ελάχιστα λεπτά. Παράλληλα, η είσοδος περισσότερων μοντέλων στην αγορά, αλλά και το άνοιγμα νέων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κύπρο, έδωσαν περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και συνέβαλαν σε μια μικρή αποκλιμάκωση των τιμών. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές παραμένουν υψηλές, αφού η αγορά ενός ίδιου μοντέλου με συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης κοστίζει αισθητά λιγότερο.

Η στροφή προς μεταχειρισμένα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προβάλλουν ως μια «συμφέρουσα» επιλογή. Μέχρι πρόσφατα, η αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών στην Κύπρο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει, καθώς από τη μια το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά αυξήθηκε και από την άλλη το κράτος προσφέρει χορηγίες ακόμη και για μεταχειρισμένα.

Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα, πιο προσιτή επιλογή για όσους θέλουν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για μια τόσο μεγάλη αγορά (καινούριου).

Με μια σύντομη έρευνα αγοράς, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος ότι μεταχειρισμένα ηλεκτρικά δύο ή τριών ετών πωλούνται σήμερα σε τιμές που φαντάζουν «εξευτελιστικές» σε σχέση με την αρχική τους αξία. Είναι φυσιολογικό η τιμή ενός μεταχειρισμένου να είναι χαμηλότερη από ενός καινούργιου. Όμως, στην περίπτωση των ηλεκτρικών, η διαφορά είναι χαώδης. Υπάρχουν περιπτώσεις που μεταχειρισμένα ηλεκτρικά 2-3 χρόνων πωλούνται κάτω από τη μισή τιμή της αρχικής αγοράς ή και κοντά στο 1/3, ενώ κάποια άλλα, ενός ή δύο ετών, πωλούνται γύρω στο 60% της τιμής του καινούριου.

Γιατί πέφτουν τόσο οι τιμές

Ο βασικός λόγος είναι η ανησυχία για την αυτονομία. Οι περισσότεροι οδηγοί εξακολουθούν να προβληματίζονται αν θα μπορέσουν να κάνουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς άγχος και αν θα ικανοποιούνται οι ανάγκες μετακίνησης τους χωρίς άγχος. Επίσης, ένα επιπλέον ζήτημα είναι πως το δίκτυο φορτιστών στην Κύπρο, αν και αναπτύσσεται, παραμένει περιορισμένο. Επιπλέον, το υψηλό κόστος αντικατάστασης των μπαταριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα που αποτρέπει πολλούς πολίτες. Η διάρκεια ζωής τους είναι μεν αρκετά χρόνια, όμως η πιθανότητα μελλοντικής αντικατάστασης -έναντι υψηλού κόστους- κάνει τους υποψήφιους αγοραστές πιο διστακτικούς.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ταχεία μείωση της μεταπωλητικής αξίας τους. Έτσι, ενώ για τον πρώτο ιδιοκτήτη η αγορά μοιάζει ασύμφορη, για τον δεύτερο μπορεί να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα, ειδικά εφόσον επωφελείται και από κρατική χορηγία.

Η αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών στην Κύπρο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα γνωρίσει περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με την τεχνολογική βελτίωση των μπαταριών, φαίνεται πως άλλαξε ήδη ριζικά όχι μόνο τον τρόπο που οι καταναλωτές βλέπουν τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και το ίδιο το παζάρι της αγοράς αυτοκινήτων.