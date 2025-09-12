Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι, λόγω μη ορθής υποβολής 8 αιτήσεων στην κατηγορία Γ9 του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, οι χορηγίες ακυρώθηκαν και θα διατεθούν εκ νέου. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν ξανά στην ηλεκτρονική πύλη στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00 π.μ.

Σημαντικές ημερομηνίες και διαδικασία

Η πύλη καταχώρησης αιτήσεων θα απενεργοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου (24:00) και θα επαναλειτουργήσει στις 18 Σεπτεμβρίου (09:00) .

και θα επαναλειτουργήσει στις . Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 24:00 , ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων χορηγιών.

, ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων χορηγιών. Η κατηγορία Γ9 αφορά χορηγία €9.000 για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2.

Επιλεξιμότητα

Δεν είναι επιλέξιμα τα οχήματα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.

Προθεσμία υλοποίησης

Η έγκριση των συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν από τον οδηγό του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.