Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας αυτή τη φορά τις ενεργειακές υποδομές και τον μηχανισμό χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία. Η κίνηση ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, εντείνοντας την πίεση προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, τα νέα μέτρα προβλέπουν απαγόρευση εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2027. Παράλληλα, ενισχύεται η απαγόρευση συναλλαγών με δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ επιβάλλονται κυρώσεις σε 117 πλοία του “σκιώδους στόλου” που συμβάλλουν στην παράκαμψη των προηγούμενων περιορισμών.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν υπογράμμισε ότι “οι κυρώσεις έχουν πραγματικό αντίκτυπο και πλήττουν την ρωσική οικονομία”, προσθέτοντας ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει πλέον “όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρηματοδότηση του παράνομου πολέμου επιθετικότητας”, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το πακέτο είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα για εβδομάδες, λόγω αντιρρήσεων από Αυστρία, Ουγγαρία και Σλοβακία. Η υιοθέτησή του ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στους ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil, τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας.

Επιπλέον, οι κυρώσεις της ΕΕ περιλαμβάνουν: