Νέες κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Ρωσίας, Rosneft και της Lukoil, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, εξαιτίας της άρνησης της Ρωσίας να αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για εβδομάδες ότι θα επιβάλει ποινές κατά της Ρωσίας λόγω της συνέχισης του πολέμου, αλλά δεν είχε πάρει σημαντικά μέτρα μέχρι την Τετάρτη. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «είναι η ώρα να σταματήσει η σφαγή και για άμεση κατάπαυση του πυρός». Σχολίασε επίσης ότι οι κυρώσεις στοχεύουν στη Rosneft και τη Lukoil, οι οποίες χρηματοδοτούν τη ρωσική στρατιωτική μηχανή του Κρεμλίνου.

Ο Μπέσεντ, μιλώντας νωρίτερα στη Fox Business, εξέφρασε την απογοήτευση του Τραμπ για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και την αδυναμία προόδου στην ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την αποτυχία της συνόδου στην Αλάσκα πριν από δύο μήνες.

Η OFAC επιβάλλει κυρώσεις και σε πολλές θυγατρικές των δύο εταιρειών, περιλαμβανομένων όλων των οντοτήτων που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, στη Rosneft και την Lukoil. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αντίδραση στην άρνηση της Ρωσίας να καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για τη διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις πιέσεις για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης στην περιοχή. Οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών να περιοριστεί η χρηματοδότηση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και να πιεστεί η κυβέρνηση του Κρεμλίνου να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Κυρώσεις στη Ρωσία και από την ΕΕ

Νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε απόψε η δανική προεδρία της ΕΕ.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.

Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Protothema.gr