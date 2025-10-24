Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά πως οι πλατφόρμες Facebook, Instagram της Meta και η εφαρμογή TikTok παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί διαφάνειας, όπως προβλέπεται από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τρεις πλατφόρμες φαίνεται να έχουν παραβιάσει την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα στους ανεξάρτητους ερευνητές, όπως ορίζει ο DSA. Τα προκαταρκτικά ευρήματα αναφέρουν ότι οι διαδικασίες και τα εργαλεία πρόσβασης στα δεδομένα είναι δυσπρόσιτα και μη λειτουργικά.

Παράλληλα, η Κομισιόν επισήμανε ότι το Facebook και το Instagram δεν παρέχουν φιλικό και εύκολα προσβάσιμο μηχανισμό αναφοράς παράνομου περιεχομένου, όπως σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ρητορική μίσους ή τρομοκρατικό υλικό. Αντίθετα, οι χρήστες αντιμετωπίζουν περιττά βήματα, επιπλέον απαιτήσεις και ένα παραπλανητικό περιβάλλον διεπαφής, γεγονός που μπορεί να τους αποθαρρύνει από την υποβολή αναφορών.

Η Επιτροπή τόνισε ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση στα δεδομένα αποτελούν κρίσιμες υποχρεώσεις υπό το DSA, καθώς επιτρέπουν τον δημόσιο έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πλατφορμών στη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου και να διασφαλίζουν ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Η διαδικασία έρευνας της Κομισιόν συνεχίζεται και οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν στα ευρήματα.