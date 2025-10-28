Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία υπέγραψαν πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας για τη διασφάλιση της προμήθειας κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, ενισχύοντας τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες απέναντι στην κυριαρχία της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συμφωνία υπογράφηκε στην Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι και ο Τραμπ συμφώνησαν στην ανάπτυξη μηχανισμών εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας σπάνιων γαιών, με στόχο τη δημιουργία ποικιλόμορφων και ανθεκτικών αγορών.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο κυβερνήσεις θα συνεργαστούν μέσω οικονομικών εργαλείων και συντονισμένων επενδύσεων για να επιταχύνουν την παραγωγή και επεξεργασία κρίσιμων πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά οχήματα.

Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Κίνας να επιβάλει νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες μια εξέλιξη που ανησύχησε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη, καθώς η Κίνα επεξεργάζεται πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επί του παρόντος ένα ενεργό ορυχείο σπάνιων γαιών, ενώ αναζητούν νέες πηγές προμήθειας για να ενισχύσουν κρίσιμους τομείς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα αμυντικά συστήματα και την προηγμένη μεταποιητική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, οι δύο χώρες δεσμεύονται να απλοποιήσουν διαδικασίες αδειοδότησης, να αντιμετωπίσουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να εξετάσουν τη δημιουργία κοινών αποθεμάτων στρατηγικών ορυκτών. Παράλληλα, σχεδιάζουν να διευρύνουν τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς και ανταγωνιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η συνάντηση Τραμπ–Τακαΐτσι πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωοικονομική διάσταση της συμφωνίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ