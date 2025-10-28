Εκατοντάδες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να εργάζονται σε προσωρινές θέσεις εργασίας καθώς δεν θα πληρωθούν πλήρως την Τρίτη, κάτι που ασκεί περισσότερη πίεση στο ήδη πιεσμένο σύστημα εναέριας ασφάλειας, δήλωσε συντεχνιακός αξιωματούχος την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Νικ Ντάνιελς δήλωσε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο Ρίγκαν Ουάσινγκτον ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς οι ελεγκτές θα ψάχνουν για τρόπους να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

«Γρήγορα θα γίνει 1.000», είπε ο κ. Ντάνιελς καλώντας την κυβέρνηση να τερματίσει το αδιέξοδο.

«Θέλουμε το κλείσιμο [της κυβέρνησης] να σταματήσει σήμερα… με οποιονδήποτε τρόπο επιτευχθεί αυτό, αυτό είναι που αξίζει ο αμερικανικός λαός», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ