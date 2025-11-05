Η Κίνα επιδιώκει να αντλήσει 4 δισ. δολάρια μέσω ομολόγου σε δύο σειρές (two-tranche dollar bond), σύμφωνα με όρους της έκδοσης που είδε το Reuters, μια εβδομάδα μετά την συμφωνία ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσινγκτον για εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σχεδιάζει την έκδοση τριετούς ομολόγου σε δολάρια, με αρχική καθοδήγηση τιμολόγησης στις αποδόσεις των τριετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων συν περίπου 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το φύλλο όρων. Ένα πενταετές ομόλογο σε δολάρια έχει καθοδήγηση τιμολόγησης στις αποδόσεις των πενταετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων συν περίπου 30 μονάδες βάσης.

Το μέγεθος της συναλλαγής περιορίζεται στα 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το φύλλο όρων, αν και το βιβλίο παραγγελιών έχει ήδη φτάσει τα 65 δισ. δολάρια.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε ένα φαξ που έστειλε το Reuters ζητώντας σχόλια.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά από τότε που ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν μια εμπορική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει για ένα χρόνο τους πρόσθετους δασμούς 24% επί των αμερικανικών προϊόντων, αλλά θα διατηρήσει τον δασμό 10%.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής γεωργικών προϊόντων στον κόσμο, θα άρει επίσης ορισμένους δασμούς έως 15% επί των αμερικανικών γεωργικών προϊόντων από τις 10 Νοεμβρίου.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι δασμοί επί των κινεζικών προϊόντων θα μειωθούν κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 47%, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών.

