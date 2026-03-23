Η αναζωπύρωση των φόβων για στασιμοπληθωρισμό λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, με τις απώλειες να ξεπερνούν τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η συνολική αγοραία αξία κρατικού, εταιρικού και τιτλοποιημένου χρέους υποχώρησε στα 74,4 τρισ. δολάρια από σχεδόν 77 τρισ. δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που οδηγεί την αγορά προς τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Η πτώση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, μειώνοντας την ελκυστικότητα των σταθερών αποδόσεων που προσφέρουν τα ομόλογα. Παρότι η υποχώρηση της αγοράς ομολόγων παραμένει μικρότερη σε σχέση με τα περίπου 11,5 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης που έχουν χαθεί από τις μετοχές διεθνώς, θεωρείται πιο ασυνήθιστη, καθώς το χρέος παραδοσιακά λειτουργεί ως καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής.

Η επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της StoneX Group, Κάθριν Ρούνεϊ Βέρα, ανέφερε στο Bloomberg ότι οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν μια επερχόμενη στασιμοπληθωριστική έξαρση, προειδοποιώντας ότι όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης ομολόγων του Bloomberg καταγράφει πτώση 3,1% μέσα στον μήνα, που εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελεί τη μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βρισκόταν σε επιθετικό κύκλο αυξήσεων επιτοκίων.

Τη μεγαλύτερη πίεση δέχεται το δημόσιο χρέος, με τον δείκτη κρατικών ομολόγων του Bloomberg να χάνει 3,3% τον Μάρτιο. Τα εταιρικά ομόλογα ακολουθούν με πτώση 3,1%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων έχουν κινηθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, μετά από τρεις διαδοχικές εβδομάδες απωλειών, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι η Fed ίσως αναγκαστεί να επιστρέψει σε αυξήσεις επιτοκίων για να αντιμετωπίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Ανοδικά κινούνται και οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ασία, μεταξύ άλλων σε Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, ενώ η απόδοση του αυστραλιανού 10ετούς ομολόγου έφτασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2024.

Η πίεση στην αγορά ομολόγων επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις νέες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ότι θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα κλείσουν πλήρως την πλωτή οδό και θα απαντήσουν με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου, εάν υπάρξει τέτοια κλιμάκωση.

Αναλυτές επιτοκίων της BNP Paribas εκτίμησαν σε πρόσφατο σημείωμά τους ότι η Fed ενδέχεται να θέσει στο τραπέζι ακόμη και αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου, εφόσον οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές και η αγορά εργασίας συνεχίσει να εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, ανέφερε ότι η ευρωτράπεζα θα πρέπει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα, εάν ο πόλεμος στο Ιράν εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές.

