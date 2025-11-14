Η βιομηχανική παραγωγή μπαταριών κατέγραψε ισχυρή άνοδο στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 48,9%, φθάνοντας τις 786 GWh, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη World Power Battery Conference 2025. Η ραγδαία εξάπλωση των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs) συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση, διαμορφώνοντας ανοδική δυναμική για τον κλάδο.

Οι κινεζικές εξαγωγές μπαταριών ανήλθαν σε 129 GWh στο ίδιο διάστημα, σημειώνοντας άνοδο 32,7%, όπως ανακοινώθηκε στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 12–13 Νοεμβρίου στην πόλη Ιμπίν της Σιτσουάν. Η Κίνα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης, με έξι κινεζικές εταιρείες να βρίσκονται το 2024 στη δεκάδα των κορυφαίων παραγωγών μπαταριών, καλύπτοντας 67,1% της παγκόσμιας εγκατεστημένης χωρητικότητας.

Παράλληλα, σημαντική ώθηση δίνουν στην κινεζική βιομηχανία οι αποκαλούμενοι «μικροί γίγαντες», δηλαδή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, 17.600 επιχειρήσεις εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, συνεισφέροντας 13,7% των κερδών του συνολικού βιομηχανικού τομέα.

Παρότι αποτελούν μόλις 3,5% του συνόλου των κινεζικών βιομηχανικών ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις αυτές αποδίδουν 9,6% των λειτουργικών εσόδων και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής, όπως αναφέρθηκε σε διάσκεψη για την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο Τσονγκτσίνγκ.

ΚΥΠΕ