Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) αυξήθηκαν από 112 δισ. δολάρια το Β’ Τρίμηνο 2025 σε 120 δισ. δολάρια το Γ’ Τρίμηνο 2025 — σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ισχυρών επενδύσεων, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Venture Pulse από το KPMG Private Enterprise, μια τριμηνιαία έκθεση που παρακολουθεί τις επενδυτικές τάσεις παγκοσμίως σε μεγάλες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

AI και ισχυρές έξοδοι εκτοξεύουν την παγκόσμια VC αγορά στα 120 δισ. δολάρια το Γ’ τρίμηνο 2025

Η παγκόσμια αγορά venture capital (VC) συνέχισε την ανοδική της πορεία στο Γ’ τρίμηνο 2025, φθάνοντας τα 120,7 δισ. δολάρια σε 7.579 συμφωνίες, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse της KPMG Private Enterprise. Πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο οι παγκόσμιες επενδύσεις υπερβαίνουν τα 100 δισ. δολάρια, με βασικό μοχλό την έκρηξη του AI και τη σημαντική άνοδο στη δραστηριότητα εξόδων (exits).

Την ίδια περίοδο, η παγκόσμια αξία εξόδων άγγιξε τα 149,9 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το Δ’ τρίμηνο 2021, τροφοδοτούμενη κυρίως από την αναζωπύρωση της δραστηριότητας IPO.

AI στο επίκεντρο: οι μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου

Ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης κυριάρχησε στις επενδύσεις, με 10 megadeals άνω του 1 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 8 στις ΗΠΑ. Τα σημαντικότερα ήταν:

Anthropic AI – 13 δισ. δολάρια

xAI – 10 δισ. δολάρια

Reflection AI – 1 δισ. δολάρια

Databricks – 1 δισ. δολάρια

Στην Ευρώπη, εντυπωσιακές ήταν οι Mistral (Γαλλία) και Nscale (Ηνωμένο Βασίλειο), αμφότερες με 1,5 δισ. δολάρια, ενώ στην Ασία ξεχώρισαν οι MiniMax AI, Rebellions και η αυστραλιανή Firmus.

Η KPMG σημειώνει ότι οι επενδυτές στρέφονται όχι μόνο σε εταιρείες που αναπτύσσουν θεμελιώδη μοντέλα AI, αλλά και σε εφαρμογές AI ανά κλάδο — από healthtech μέχρι energy & data centres — επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε ένα AI-driven οικοσύστημα.

Περιφέρειες: Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια

Αμερικές – 85,1 δισ. δολάρια

Οι Αμερικές συγκέντρωσαν πάνω από 70% των παγκόσμιων επενδύσεων, με τις ΗΠΑ να απορροφούν 80,9 δισ. δολάρια. Ο Καναδάς κατέγραψε ισχυρή παρουσία μέσω της Cohere (600 εκατ. δολάρια).

Ευρώπη – 17,4 δισ. δολάρια

Παρά τη μείωση στον συνολικό αριθμό συμφωνιών, η Ευρώπη σημείωσε άνοδο στις επενδύσεις, καθοδηγούμενη από AI, fintech και quantum computing. Το Ηνωμένο Βασίλειο (6,2 δισ. δολάρια) ηγήθηκε της περιοχής.

Ασία – 16,8 δισ. δολάρια

Η Ασία συνέχισε να κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, παρά κάποιες μεγάλες συμφωνίες στην Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Κορέα. Η περιοχή πλήττεται από γεωπολιτικές εντάσεις και περιορισμένη επενδυτική εμπιστοσύνη.

Άνοδος 15 τριμήνων στις εξόδους – επανεκκίνηση IPO

Η παγκόσμια δραστηριότητα εξόδων έφτασε τα 149,9 δισ. δολάρια, με αυξήσεις σε:

ΗΠΑ : από 71 δισ. σε 74,5 δισ.

: από 71 δισ. σε 74,5 δισ. Ευρώπη : από 17,3 δισ. σε 27,8 δισ.

: από 17,3 δισ. σε 27,8 δισ. Ασία: από 28,7 δισ. σε 38 δισ.

Η αναθέρμανση των αγορών IPO — ιδίως στις ΗΠΑ — ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και δημιούργησε θετικό κλίμα για το υπόλοιπο του έτους.

Τι φέρνει το Δ’ τρίμηνο 2025

Η KPMG εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα παραμείνουν σταθερές, με:

AI να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία

να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία αυξημένο ενδιαφέρον για ρομποτική , defence tech και healthtech

, και τη fintech να παραμένει κυρίαρχη σε Αφρική, Λατινική Αμερική και ΝΑ Ασία

Η αγορά αναμένει νέο κύμα εξόδων στο 2026, ειδικά από ώριμες startups που θα αξιοποιήσουν το καλύτερο περιβάλλον IPO.

Τι σημαίνει για την Κύπρο

Ο Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος της KPMG Κύπρου, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της αγοράς VC επιβεβαιώνεται, αλλά το fundraising παραμένει αδύναμο. Για τις κυπριακές εταιρείες, τόνισε την ανάγκη επένδυσης σε AI, ρομποτική, defence tech και healthtech, καθώς και την προετοιμασία για στρατηγικούς επενδυτές και την κεφαλαιαγορά.