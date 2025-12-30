Η κυβέρνηση της Κολομβίας αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτερο μισθό στα 1,75 εκατ. πέσος το 2026 (περίπου 470 δολάρια ή 402 ευρώ), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, κίνηση που αντιστοιχεί σε αύξηση 22,7%.

Ο νέος κατώτερος μισθός αφορά περίπου 2,5 εκατ. εργαζόμενους στη χώρα των Άνδεων, ενώ αποτελεί την τελευταία αύξηση που θα ανακοινώσει η σημερινή κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του Μαΐου 2026.

Στόχος η μείωση ανισοτήτων – ανησυχίες για πληθωρισμό

Σε ομιλία του, ο κ. Πέτρο ανέφερε ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να μειωθούν οι ανισότητες και να “εκδημοκρατιστεί ο πλούτος“, ώστε “οι εργαζόμενοι… να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα“.

Η νέα αύξηση είναι υπερδιπλάσια από εκείνη που ανακοινώθηκε πέρυσι (+9,54%), όταν ο κατώτερος μισθός είχε διαμορφωθεί στα 1,42 εκατ. πέσος (περίπου 380 δολάρια).

Παράλληλα, η αύξηση ξεπερνά την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, καθώς οικονομολόγοι της κεντρικής τράπεζας της Κολομβίας εκτιμούν ότι θα φτάσει το 3,6%, από 5,1% που προέβλεπαν για τη χρονιά που ολοκληρώνεται. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι η αύξηση μισθών μπορεί να εντείνει την ανοδική τάση του πληθωρισμού.

«Απόλυτα μη βιώσιμη», λέει οικονομολόγος

Ο Νταβίντ Κουβίδες, επικεφαλής οικονομολόγος της Banco de Occidente, χαρακτήρισε την αύξηση του κατώτερου μισθού “απόλυτα μη βιώσιμη“, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις σε όλη την οικονομία, από το κόστος μισθοδοσίας του Δημοσίου και τα κόστη των συντάξεων, έως την άτυπη αγορά αδήλωτης εργασίας.

Όπως είπε, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό “πρέπει να αναθεωρηθούν“, εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις για το 2026 και 2027 είναι χαμηλές και ότι, υπό το νέο δεδομένο, μπορεί να αναμένεται αύξηση επιτοκίων μεσοπρόθεσμα στην Κολομβία.

Διάταγμα χωρίς συμφωνία εργοδοτών-συνδικάτων

Η αύξηση ανακοινώθηκε με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν εργοδότες και εργατικά συνδικάτα.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης επιδότηση εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς για εργαζόμενους με απολαβές έως και δύο κατώτερους μισθούς μηνιαίως. Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις, εκτιμάται ότι τα συνολικά κατώτερα έσοδα των εργαζομένων μπορεί να ανέλθουν στα 2 εκατ. πέσος τον μήνα.

