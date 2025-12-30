Την εξαγορά της Manus, μιας νεοσύστατης εταιρείας ανάπτυξης πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης, ανακοίνωσε η Meta Platforms, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επενδύσεών της στο AI και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων αυτοματισμού στα προϊόντα της.

Η Manus, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα και μετέφερε στη συνέχεια την έδρα της στη Σιγκαπούρη, παρουσίασε νωρίτερα φέτος τον πρώτο της πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανό να εκτελεί σύνθετες εργασίες όπως έρευνα αγοράς, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την κυκλοφορία, κατέγραψε ετήσιο μέσο όρο εσόδων άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta ανέφερε ότι η εξαγορά στοχεύει στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη για επιχειρήσεις, καθώς και στην ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων αυτοματισμού τόσο σε καταναλωτικά όσο και σε εταιρικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού Meta AI.

Όπως σημείωσε η εταιρεία, η Manus εξυπηρετεί ήδη εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι σχεδιάζεται η περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών της σε ακόμη περισσότερους εταιρικούς πελάτες.

Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, η αποτίμηση της Manus εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 δισ. δολαρίων.