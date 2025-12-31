Η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Gmail, καταργώντας από τις αρχές του 2026 τη δυνατότητα διαχείρισης email τρίτων παρόχων μέσα από την πλατφόρμα. Με την απόφαση αυτή, το Gmail μετατρέπεται σε αυτόνομο webmail αποκλειστικά για λογαριασμούς Google, αλλάζοντας μια πρακτική που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια εκατομμύρια χρήστες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τερματίζονται λειτουργίες που επέτρεπαν τη συγκέντρωση διαφορετικών λογαριασμών email σε ένα περιβάλλον, εξέλιξη που επηρεάζει κυρίως επαγγελματίες και χρήστες με πολλαπλούς λογαριασμούς.

Ποιες λειτουργίες καταργούνται

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά το Gmailify, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούσαν να συνδέουν στο Gmail λογαριασμούς Outlook, Yahoo ή εταιρικά emails με ιδιόκτητο domain, αξιοποιώντας τα φίλτρα και τα εργαλεία της Google.

Παράλληλα, καταργείται και ο έλεγχος αλληλογραφίας μέσω POP, δηλαδή η δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης μηνυμάτων από άλλους λογαριασμούς στα εισερχόμενα του Gmail.

Ποιοι χρήστες επηρεάζονται

Οι αλλαγές αφορούν όσους χρησιμοποιούν το Gmail ως κεντρικό email client για εξωτερικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς. Από τον Ιανουάριο του 2026, οι ήδη συνδεδεμένοι λογαριασμοί τρίτων παρόχων δεν θα συγχρονίζονται πλέον.

Αντίθετα, οι χρήστες που διαθέτουν αποκλειστικά λογαριασμό @gmail.com δεν επηρεάζονται και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Όσοι είχαν υιοθετήσει το Gmail ως κεντρικό κόμβο ψηφιακής επικοινωνίας μπορούν να στραφούν σε ανεξάρτητους email clients, χωρίς απώλεια πρόσβασης στα μηνύματά τους.

Μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνονται το Outlook της Microsoft και το Thunderbird της Mozilla, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλούς λογαριασμούς και επαγγελματικά emails.

Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους μέσω IMAP και SMTP σε νέο client, διατηρώντας κανονικό συγχρονισμό, αποστολή και λήψη email, ώστε η μετάβαση στις αλλαγές του Gmail να γίνει χωρίς διακοπή της καθημερινής επικοινωνίας.

Πηγή: Ταχυδρόμος