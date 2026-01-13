Μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών €57,3 δισ., με την Κύπρο να καταγράφει οριακό έλλειμμα €0,1 δισ.

Μείωση αποταμίευσης λόγω ταχύτερης κατανάλωσης

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 15,1%, από 15,4% το Β’ τρίμηνο του 2025. Όπως επισημαίνει η Eurostat, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση αυξήθηκε ταχύτερα (+0,9%) σε σχέση με το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο ενισχύθηκε κατά 0,6%.

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σταθερό στο 9%, υποδηλώνοντας αμετάβλητη επενδυτική συμπεριφορά παρά τις πληθωριστικές και εισοδηματικές πιέσεις.

Ήπιες μεταβολές σε επιχειρηματικά κέρδη και επενδύσεις

Το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στην ευρωζώνη σημείωσε οριακή μείωση, από 39,2% σε 39,1% το Γ’ τρίμηνο του 2025. Αντίθετα, το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων κατέγραψε ελαφρά άνοδο, στο 21,7%, από 21,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πλεόνασμα €57,3 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ΕΕ

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εποχικά διορθωμένος λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα €57,3 δισ. (ή 1,2% του ΑΕΠ) το Γ’ τρίμηνο του 2025. Το μέγεθος αυτό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το πλεόνασμα €80,5 δισ. του Β’ τριμήνου 2025 και τα €96,1 δισ. του Γ’ τριμήνου 2024.

Την ίδια περίοδο, η Κύπρος εμφάνισε έλλειμμα €0,1 δισ., παραμένοντας ωστόσο κοντά στην ισορροπία.

Αγαθά, υπηρεσίες και εισοδήματα

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο:

Το πλεόνασμα αγαθών αυξήθηκε σε €95,7 δισ. από €86,3 δισ.

αυξήθηκε σε από Το πλεόνασμα υπηρεσιών μειώθηκε σε €16,7 δισ. από €37,4 δισ.

μειώθηκε σε από Τα ελλείμματα πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκαν σε -€23,9 δισ.

διευρύνθηκαν σε Τα ελλείμματα δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκαν σε -€31,1 δισ.

Παράλληλα, το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίου περιορίστηκε σημαντικά σε -€2,2 δισ., από -€19,7 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Κύριοι εταίροι και επενδυτικές ροές

Βάσει μη εποχικά διορθωμένων στοιχείων, η ΕΕ κατέγραψε πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία και την Ελβετία, ενώ σημαντικό έλλειμμα καταγράφηκε με την Κίνα.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες επενδύσεις, η ΕΕ ήταν καθαρός επενδυτής προς τον υπόλοιπο κόσμο, με καθαρές εκροές €11,1 δισ., ενώ οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν καθαρές εκροές €76,1 δισ..

Εικόνα κρατών-μελών

Το Γ’ τρίμηνο του 2025, 16 κράτη-μέλη κατέγραψαν πλεονάσματα και 11 ελλείμματα. Τα υψηλότερα πλεονάσματα σημειώθηκαν στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Δανία και την Ιταλία, ενώ τα μεγαλύτερα ελλείμματα εμφανίστηκαν στη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και το Βέλγιο.