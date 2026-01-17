Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ και ΜΚΔ περί αυθαίρετων αυξήσεων στον μισθό της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το Euronews εξήγησε με χθεσινό του δημοσίευμα τη διαδικασία που ενεργοποιείται και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση αυξήσεων στην πρόεδρο της Επιτροπής αλλά και στα μέλη του σώματος.

Το Euronews επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύονται από το EUR-Lex -την επίσημη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομικά κείμενα και δημόσια έγγραφα- είναι αλήθεια ότι οι μισθοί των αξιωματούχων της ΕΕ αυξήθηκαν μεταξύ 2020 και 2025.

Ωστόσο, προσθέτει το Euronews, οι αυξήσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα προσωπικής απόφασης της ίδιας της Ursula von der Leyen ή των Επιτρόπων.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ αναπροσαρμόζονται, κατ’ αρχήν, μία φορά το χρόνο. Ο μηχανισμός προσαρμογής των μισθών, που ισχύει από το 2013, εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασίζεται σε έναν τύπο που καθορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ.

Ο υπολογισμός, που πραγματοποιείται από τη Eurostat δεν συνιστά αυτόματη αύξηση των μισθών που συνδέεται με τον πληθωρισμό. Ούτε πρόκειται για απλή αναπροσαρμογή. Αντίθετα, αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός ενός υπαλλήλου της ΕΕ που εργάζεται στις Βρυξέλλες μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η βελγική κυβέρνηση προσαρμόζει τις αποδοχές και την αγοραστική δύναμη των δικών της δημοσίων υπαλλήλων.

Εφαρμόζοντας τους ισχύοντες κανόνες για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ, ο μηνιαίος μισθός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αυξήθηκε από περίπου 28.400 ευρώ το 2020 σε περίπου 35.800 ευρώ σήμερα.

Ωστόσο, οι αυξήσεις των μισθών στην ΕΕ έχουν συχνά μείνει πίσω από τα εθνικά ποσοστά πληθωρισμού. Το 2022, για παράδειγμα, οι μισθοί των αξιωματούχων της ΕΕ με έδρα τις Βρυξέλλες αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ ο πληθωρισμός στο Βέλγιο έφτασε το 10,5% το ίδιο έτος.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο The Cube, του Euronews, ότι «δεν υπάρχει η έννοια ”αυτοαυξημένοι μισθοί” στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Είπε ακόμα ότι «η συνολική κατάσταση για την επικαιροποίηση των μισθών το 2025 είναι κάτω από το επίπεδο των ονομαστικών αυξήσεων στα κράτη μέλη». Συγκριτικά, οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών ήταν περίπου 3,4% στην Αυστρία, 6,7% στη Σουηδία και 18% στην Πολωνία. Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι «κατά την περίοδο 2004-2025, το προσωπικό της ΕΕ υπέστη σημαντική απώλεια πραγματικής αγοραστικής δύναμης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, το προσωπικό της ΕΕ έχασε περίπου το 11,9% της αγοραστικής του δύναμης ως αποτέλεσμα των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και των επανειλημμένων περιορισμών στις μισθολογικές προσαρμογές.

Το Euronews αναφέρει επίσης ότι ο ισχυρισμός στη δημόσια συζήτηση ότι οι υπάλληλοι της ΕΕ δεν πληρώνουν φόρους είναι παραπλανητικός. Διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάγονται στη φορολογική δικαιοδοσία κανενός κράτους-μέλους. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι της ΕΕ δεν καταβάλλουν εθνικούς φόρους εισοδήματος στις χώρες όπου εργάζονται. Ωστόσο, υπόκεινται σε φορολογία σε επίπεδο ΕΕ. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ καταβάλλουν προοδευτικό φόρο εισοδήματος της ΕΕ, ο οποίος μπορεί να φθάσει το 45%, καθώς και πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης ύψους έως 7%, παράλληλα με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι φόροι αυτοί καταβάλλονται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι της ΕΕ καταβάλλουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τοπικούς φόρους και περιφερειακούς φόρους, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι.

Οι υπάλληλοι της ΕΕ μπορούν επίσης να λαμβάνουν επιδόματα που συνδέονται με την προσωπική τους κατάσταση, όπως επιδόματα αποδημίας ή οικογενειακά επιδόματα. Ανάλογα με την περίπτωση, τα επιδόματα αυτά μπορεί να κυμαίνονται από περίπου 2.300 ευρώ έως 18.000 ευρώ μηνιαίως.