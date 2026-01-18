Οι πρέσβεις των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή στις 6 το απόγευμα στις Βρυξέλλες, για να συζητήσουν την αντίδρασή τους στη χθεσινή απειλή του Αμερικανού προέδρου για επιβολή νέων δασμών 10% στις χώρες που έστειλαν σταρτιωτικούς στη Γροιλανδία, ως ένδειξη αντίθεσης στα σχέσια του Τραμπ να προσαρτήσει την περιοχή, που ανήκει στη Δανία.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι απειλές Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε ανώτατο επίπεδο. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν το Σάββατο για μια «επικίνδυνη καθοδική πορεία» μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει αυξανόμενους δασμούς σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της», δήλωσαν σε αναρτήσεις τους στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Αντόνιο Κόστα.

Από πλευράς της, Κάγια Κάλας δήλωσε ότι οι δασμοί θα βλάψουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ παράλληλα θα αποσπάσουν την προσοχή της ΕΕ από το «βασικό της καθήκον» να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να έχουν μια καλή μέρα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των συμμάχων», δήλωσε η Κάλλας στο X.