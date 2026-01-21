Ενδεικτικό των εντάσεων που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους δασμούς, είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στη διάρκεια μίας εκδήλωσης VIP στο Νταβός, από την οποία η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, φέρεται να αποχώρησε αιφνιδίως.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποχώρησε ξαφνικά από το εν λόγω δείπνο στο Νταβός, όπου παρευρέθηκαν μόνο προσκεκλημένοι, αφού ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, άρχισε να μιλάει για την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης παρευρέθηκαν περισσότερα από 100 άτομα και ο Λούτνικ ήταν ο τελευταίος ομιλητής.

Η ομιλία του Λούτνικ προς τους καλεσμένους του δείπνου συνοδεύθηκε από αιχμές κατά της Ευρώπης, αφού ο ίδιος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποτίμησε τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ΗΠΑ. Όπως ανέφεραν τα άτομα που μίλησαν ανώνυμα στο μέσο, έφερε αρκετούς Ευρωπαίους στην αίθουσα σε άβολη θέση, ενώ όταν η κριτική κλιμακώθηκε, η Λαγκάρντ εθεάθη να αποχωρεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με μία πηγή, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου που φέρεται να καθόταν στο πίσω μέρος της αίθουσας, δέχθηκε αποδοκιμασίες (γιουχάρισμα) όταν προέβη στις επίμαχες δηλώσεις.

Εν τω μεταξύ, ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, τοποθετήθηκε στο κεντρικό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχε επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Blackrock, Λάρι Φινκ.

