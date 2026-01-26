Σε υψηλό δεκαμήνου εκτοξεύθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς το κύμα ψύχους στις ΗΠΑ περιόρισε τις εξαγωγές LNG, εντείνοντας τις ανησυχίες για τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, οι τιμές αναφοράς στην Ολλανδία ενισχύθηκαν κατά 2,55 ευρώ, φθάνοντας έως τα 42,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Στη Βρετανία, τα προθεσμιακά συμβόλαια πρώτου μήνα σημείωσαν άνοδο 6,3 πένες, διαμορφούμενα στις 109 πένες ανά θερμική μονάδα.

Η κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρέασε το Σαββατοκύριακο τον ενεργειακό εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φυσικού αερίου, περιορίζοντας τη ροή προς τις εγκαταστάσεις υγροποίησης. Όπως ανέφερε ο αναλυτής της LSEG, Wayne Bryan, καταγράφεται συνεχιζόμενη μείωση στην τροφοδοσία φυσικού αερίου προς τις μονάδες LNG, με αισθητές περικοπές στις εγκαταστάσεις Sabine Pass και Corpus Christi.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον κύριο παράγοντα πίεσης στην αγορά, δεδομένης της σημασίας των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, επισήμανε ότι το βασικό ερώτημα για την αγορά αφορά το κατά πόσο θα υπάρξει παρατεταμένος αντίκτυπος τόσο στην παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ όσο και στην παραγωγή LNG, κάτι που θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές του φυσικού αερίου κινήθηκαν έως και τα 6,29 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2022, αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκεί η αυξημένη ζήτηση εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών.