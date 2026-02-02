Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός που προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το φθινόπωρο του 2027. Η εξέλιξη αυτή επιταχύνει τις διεργασίες για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές και ενισχύει τα σχέδια για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, με αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και τη χρήση αμερικανικού LNG.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, τα κράτη-μέλη καλούνται να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο, ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής. Στόχος είναι η μετάβαση να πραγματοποιηθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδιασμού και χωρίς να προκληθεί σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν εναλλακτικές πηγές και διαδρομές εφοδιασμού, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση των υποδομών φυσικού αερίου και της διασυνδεσιμότητας. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης στενή παρακολούθηση της εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι ομαλή και αποτελεσματική σε επίπεδο ενιαίας αγοράς.

Η υιοθέτηση του μέτρου θεωρείται κομβικό βήμα στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας την πολιτική δέσμευση για μείωση εξαρτήσεων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Κομισιόν: Τα στοιχεία δεν δείχνει υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από το αμερικανικό LNG

Τα τρέχοντα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται υπερβολικά από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος της Koμισιόν, Anna-Kaisa Itkonen.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές LNG από μια συγκεκριμένη χώρα δεν μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο που μεταφερόταν μέσω αγωγών πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η προέλευση του LNG μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί όταν χρειάζεται, δήλωσε η Itkonen στους δημοσιογράφους.