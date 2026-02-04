Σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια εξαϋλώθηκαν από την αγορά των κρυπτονομισμάτων σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, καθώς ένα εκτεταμένο sell-off με αιχμή το Bitcoin προκάλεσε έντονες πιέσεις στις τιμές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει μειωθεί κατά 467,6 δισ. δολάρια από τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko, τα οποία επικαλείται το Bloomberg.

Το Bitcoin υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Νοεμβρίου 2024. Στις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βυθίστηκε έως τα 72.877 δολάρια, επίπεδο χαμηλού 15 μηνών, πριν εμφανίσει ήπια ανάκαμψη την Τετάρτη στο Λονδίνο, κινούμενο κοντά στα 76.600 δολάρια.

Παρά τη δημόσια στήριξη του Λευκού Οίκου προς τα κρυπτονομίσματα και την αυξανόμενη υιοθέτησή τους από θεσμικούς επενδυτές, το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 40% από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε στις αρχές Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα αντέδρασαν ανοδικά μετά το πρόσφατο sell-off, με ισχυρά κέρδη για τον χρυσό, το Bitcoin και οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν πτωτικά. Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν τους επενδυτές σε ασφαλέστερα καταφύγια, ενισχύοντας την αποστροφή προς τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόσφατη πτώση εντείνει τις αμφιβολίες για τον ρόλο του Bitcoin ως «ψηφιακού χρυσού», καθώς δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο σε περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε αντίθεση με τον φυσικό χρυσό.