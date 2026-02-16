Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να κινηθούν ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την επιλογή του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο οι αποφάσεις να ληφθούν μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, σε περίπτωση επικράτησης της ακροδεξιάς, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026 και παραδοσιακά η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης της Μαρίν Λεπέν ή του προστατευόμενού της, Ζορντάν Μπαρντελά, τον Απρίλιο του 2027, φαίνεται να προκαλεί προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς αμφότεροι έχουν εκφράσει διαφορετικές προσεγγίσεις για τον ρόλο και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ.

Ο παράγοντας Βιλερουά και το γαλλικό χρονοδιάγραμμα

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησης του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, γεγονός που μεταφέρει την ευθύνη επιλογής του διαδόχου του απευθείας στον Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως σημειώνει ο Εμάνουελ Μουντς, καθηγητής στη Frankfurt School of Finance και πρώην στέλεχος της Bundesbank, «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι οι αποφάσεις να ληφθούν πριν από τις γαλλικές εκλογές», προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα ήταν πολιτικά ευκολότερη υπό τον Μακρόν, παρά υπό μια κυβέρνηση Λεπέν ή Μπαρντελά.

Ανησυχία για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Η συζήτηση διεξάγεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας στις αγορές, καθώς οι παρεμβάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ έχουν ενισχύσει τους φόβους για πολιτικές πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες. Το κλίμα αυτό, σύμφωνα με το Bloomberg, ενδέχεται να ωθήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να κινηθούν προληπτικά.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό προέδρου της ΕΚΤ, η εμπειρία δείχνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται αρκετούς μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Τόσο η επιλογή της Λαγκάρντ όσο και εκείνη του προκατόχου της, Μάριο Ντράγκι, αποτέλεσαν μέρος ευρύτερων πακέτων συμφωνιών για κορυφαίες θέσεις στην ΕΕ.

Fast-track διαδικασίες και πολλαπλοί διορισμοί

Στους κύκλους της ευρωζώνης κυκλοφορούν σενάρια για «fast-track» διαδικασία, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ταυτόχρονες αποφάσεις για περισσότερες από μία θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Εκτός από την προεδρία, κενή θα είναι τον Μάιο του 2027 και η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, που κατέχει σήμερα ο Φίλιπ Λέιν, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους αποχωρεί και το μέλος του Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Μια συνολική συμφωνία θα μπορούσε, σύμφωνα με αναλυτές, να καθησυχάσει χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία ότι διατηρούν προοπτικές εκπροσώπησης στο ανώτατο κλιμάκιο της ΕΚΤ.

Πιθανοί διάδοχοι

Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται ως πιθανοί διάδοχοι της Λαγκάρντ περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ, αν και, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, φαβορί εμφανίζεται ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης Κλάας Κνοτ. Στη λίστα συγκαταλέγεται επίσης ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι, από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η άνοδος της Εθνικής Συσπείρωσης στη Γαλλία προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς μια ευρωσκεπτικιστική δύναμη δεν έχει βρεθεί ποτέ τόσο κοντά στην εξουσία σε ιδρυτικό κράτος-μέλος της ΕΕ. Παρότι μια έγκαιρη συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο πολιτικών εντάσεων, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια ενδεχόμενη νέα γαλλική ηγεσία θα θεωρούσε δεσμευτικές αποφάσεις που θα είχαν ληφθεί πριν από τις εκλογές.