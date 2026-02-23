Σε ανοδική τροχιά τίθεται ο χρυσός, ενώ το δολάριο αποδυνάμωνεται, εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει πυροδοτήσει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά ενός μεγάλου μέρους των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,6% στα 5.136,22 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:29 GMT, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιανουαρίου. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Απριλίου, σημειώνου κέρδη κατά 1,5% στα 5.157,50 δολάρια.

“Η δασμολογική απόφαση του δικαστηρίου, εκτός από το ότι προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές, με τους traders να στρέφονται και πάλι στον χρυσό ως αμυντικό παιχνίδι”, δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ, τους οποίους επιδίωξε βάσει ενός νόμου που προοριζόταν για χρήση σε εθνικές έκτακτες ανάγκες, σημαίνοντας πλήγμα για την εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου σε μια ιστορική απόφαση με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει προσωρινά τους δασμούς από 10% σε 15% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες.

“Το αν ο χρυσός μπορεί να ανακάμψει πάνω από τα 5.400 δολάρια βραχυπρόθεσμα μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο καιρό θα παραμείνει η αβεβαιότητα για τους δασμούς και από το αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν”, δήλωσε ο Waterer της KCM.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει μια επίθεση των ΗΠΑ.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού σημειώνει άνοδο 1,2% στα 85,57 δολάρια ανά ουγγιά, υψηλό άνω των δύο εβδομάδων.

Παράλληλα, τα futures της Wall Street και το δολάριο υποχωρούν, καθώς πυροδοτείται ένα κύμα “Sell America”.

Το ευρώ γνωρίζει άνοδο 0,4% στα 1,1820 δολάρια και η στερλίνα κερδίζει 0,3% στα 1,3516 δολάρια. Εν τω μεταξύ, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,4% στα 154,40 γιεν. Το ελβετικό φράγκο, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, ενισχύεται κατά 0,5% στα 0,7727 φράγκα.

capital.gr