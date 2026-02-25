Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ προσέφερε δάνειο ύψους 26,54 δισ. δολαρίων σε θυγατρικές της Southern Company για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο που έχει δοθεί ποτέ από το γραφείο δανείων του υπουργείου, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο.

Τα δάνεια θα εξοικονομήσουν στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Τζόρτζια και την Αλαμπάμα περισσότερα από 7 δισ. δολάρια, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με το Reuters. Η Southern είχε δηλώσει πέρυσι ότι θα “παγώσει” τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για αρκετά χρόνια.

Τα δύο περίπου 30ετή δάνεια προς τις Georgia Power και Alabama Power θα συμβάλουν στην κατασκευή ή αναβάθμιση περισσότερων από 16 γιγαβάτ ισχύος στο ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 5 γιγαβάτ νέας παραγωγής από φυσικό αέριο.

Θα βοηθήσουν επίσης στην επέκταση υφιστάμενων πυρηνικών μονάδων, στον εκσυγχρονισμό υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και σε περισσότερα από 1.300 μίλια (2.092 χλμ.) έργων μεταφοράς και αναβάθμισης του δικτύου, ανέφερε το υπουργείο.

“Αυτά τα δάνεια δεν θα μειώσουν μόνο το ενεργειακό κόστος αλλά θα δημιουργήσουν και χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν την αξιοπιστία του δικτύου για τους κατοίκους της Τζόρτζια και της Αλαμπάμα”, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, σε ανακοίνωση.

Ο Chris Womack, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Southern Company, δήλωσε ότι τα δάνεια “θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους των επενδύσεων στο δίκτυό μας, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα προς όφελος των πελατών μας”.

Η Southern ανέφερε ότι η εκταμίευση των δανείων υπόκειται στην πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και μπορεί να πραγματοποιείται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2033.

capital.gr