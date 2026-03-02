Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco, προχώρησε στο κλείσιμο της διυλιστηριακής μονάδας Ras Tanura τη Δευτέρα, μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας. Το περιστατικό καταγράφεται ως σαφής κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδίδονται σε ενέργειες που ξεκίνησαν από την Τεχεράνη ως απάντηση στην αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή στο Ιράν.
Το συγκρότημα Ras Tanura, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου στη Σαουδική Αραβία, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, με δυνατότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως. Παράλληλα, λειτουργεί ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό, ενισχύοντας τη στρατηγική του σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Το κλείσιμο της μονάδας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην προσφορά πετρελαίου και στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.
