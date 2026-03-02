Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco, προχώρησε στο κλείσιμο της διυλιστηριακής μονάδας Ras Tanura τη Δευτέρα, μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας. Το περιστατικό καταγράφεται ως σαφής κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδίδονται σε ενέργειες που ξεκίνησαν από την Τεχεράνη ως απάντηση στην αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή στο Ιράν.

Το συγκρότημα Ras Tanura, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου στη Σαουδική Αραβία, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, με δυνατότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως. Παράλληλα, λειτουργεί ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό, ενισχύοντας τη στρατηγική του σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το κλείσιμο της μονάδας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην προσφορά πετρελαίου και στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

🚨The Saudi Aramco oil refinery in Saudi Arabia has halted operations



Sky News Arabia reports this.



Iran continues to relentlessly attack neutral oil monarchies in the Persian Gulf that had little desire to get involved in someone else’s war. pic.twitter.com/gq4P1eYPic — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnexta_tv%2Fstatus%2F2028373037280596049&widget=Tweet