Απότομη αύξηση καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά την έναρξη συντονισμένων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Ο οίκος αποδίδει την άνοδο στις τιμές στην ενίσχυση του πολιτικού κινδύνου και στον φόβο διακοπής του εφοδιασμού, καθώς ναυτιλιακές αρχές και μεταφορείς έχουν αναστείλει τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του θαλάσσιου εμπορίου φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι πιθανή απώλεια ιρανικών βαρελιών ενδέχεται να έχει περιορισμένη επίδραση, καθώς η εφεδρική παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ+ λειτουργεί ως απόθεμα ασφαλείας για την παγκόσμια αγορά.

Σε δήλωσή του, ο Ravikanth Rai, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος αξιολόγησης ενέργειας και φυσικών πόρων στον οίκο, ανέφερε ότι «υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα για να προσδιοριστεί αν οι τιμές του αργού πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές», υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.

Ο οίκος σημειώνει ότι, στο παρόν στάδιο, δεν προχωρεί σε αναθεώρηση των μεσοκυκλικών προβλέψεών του για τις τιμές, ούτε εξετάζει ενέργειες που να επηρεάζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση εταιρειών του κλάδου.

Η Morningstar DBRS καταλήγει ότι η πορεία των αγορών ενέργειας θα παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τη μεταβλητότητα να θεωρείται δεδομένη στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

ΚΥΠΕ