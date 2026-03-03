Η Amazon Web Services ανακοίνωσε ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν άμεσα» από drones.

Επίσης, μια εγκατάσταση της εταιρείας στο Μπαχρέιν τέθηκε εκτός λειτουργίας, αφού υπέστη ζημιές από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η AWS προειδοποίησε ότι η αστάθεια είναι πιθανό να συνεχιστεί στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας τις επιχειρήσεις «απρόβλεπτες».

«Αυτές οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει δομικές ζημιές, έχουν διαταράξει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις υποδομές μας και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήθηκαν δραστηριότητες καταστολής πυρκαγιών που οδήγησαν σε πρόσθετες ζημιές από νερό», αναφέρθηκε από τη Amazon.

Η δημοφιλής υπηρεσία EC2 της εταιρείας, η οποία παρέχει χωρητικότητα εικονικού διακομιστή, υπηρεσία αποθήκευσης S3 και η υπηρεσία βάσης δεδομένων DynamoDB, ήταν μεταξύ αρκετών εφαρμογών που αντιμετώπισαν «αυξημένα ποσοστά σφάλματος και υποβαθμισμένη διαθεσιμότητα» λόγω του περιστατικού.

Η Amazon Web Services δήλωσε ότι εργάζεται για την ταχεία αποκατάσταση της παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, αλλά αναμένει ότι η αποκατάσταση θα παραταθεί «δεδομένης της φύσης της υλικής ζημιάς».