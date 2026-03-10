Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, που αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ανακοίνωσε σχέδια για την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, υπερβαίνοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η απόφαση έρχεται καθώς η εταιρεία παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν αισθητή πτώση.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Όλιβερ Μπλουμ, οι περικοπές περιλαμβάνουν, εκτός από τις 35.000 απολύσεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί για τη ναυαρχίδα της VW έως το τέλος του 2024, και περαιτέρω μειώσεις στις πολυτελείς μάρκες Audi και Porsche, καθώς και στη θυγατρική εταιρεία λογισμικού Cariad.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την εγχώρια αγορά εργασίας και έρχεται σε μια περίοδο που η Volkswagen προσπαθεί να επανεξετάσει τη στρατηγική της, εστιάζοντας περισσότερο στην ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Volkswagen, η οποία αναζητά λύσεις για να αντισταθμίσει την οικονομική πτώση και να παραμείνει ανταγωνιστική στον κλάδο.

ΑΠΕ