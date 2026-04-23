Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς η αγορά παραμένει υπό πίεση λόγω της έντασης στο Στενό του Ορμούζ και της έλλειψης προόδου στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Με κέρδη της τάξεως του 1,3%, το Brent διαμορφώνεται στα 103,28 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες. Από την πλευρά του, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 1,6%, φτάνοντας τα 94,48 δολάρια το βαρέλι.

Χθες, οι τιμές του πετρελαίου γνώρισαν άλμα 3%, κυρίως λόγω της στασιμότητας στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αγορά πετρελαίου ανατιμολογεί τις προσδοκίες της, καθώς οι αναλυτές της ING σημειώνουν ότι οι ελπίδες για μια λύση στον Περσικό Κόλπο μειώνονται, καθώς οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν παγώσει. Επιπλέον, η κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, ενισχύει την ανησυχία για περαιτέρω διαταραχές στις αποστολές πετρελαίου στην περιοχή.

Παρά την παράταση της εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να περιορίζουν τη διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατάσχεσε δύο πλοία την Τετάρτη, καταγγέλλοντας τις ενέργειες ως “κατάφωρη παραβίαση” και εμπόδιο για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ενώ ο Τραμπ επέκτεινε την εκεχειρία την Τρίτη, απέφυγε για άλλη μια φορά τις απειλές για βομβαρδισμό των σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν, χωρίς να καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάπαυση του πυρός.