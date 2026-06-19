Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ φάνηκε να μειώνεται νωρίς την Παρασκευή, μόλις μία ημέρα μετά την απότομη αύξηση των ροών πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύτηκαν να άρουν έναν διπλό αποκλεισμό.

Ειδικότερα, το πρωί της Παρασκευής δεν εντοπίστηκαν δεξαμενόπλοια να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, αν και ένα υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επανεμφανίστηκε κοντά στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε διασχίσει τα Στενά. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου συνδεόμενο με το Ιράν και ένα νορβηγικής σημαίας δεξαμενόπλοιο προϊόντων πραγματοποίησαν διελεύσεις προς τον Κόλπο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, τέσσερα πλήρως φορτωμένα υπερδεξαμενόπλοια που βρίσκονταν εγκλωβισμένα εντός του Περσικού Κόλπου φαίνεται να κατευθύνονταν προς τα Στενά. Δύο πλοία συνδεόμενα με την Ινδία ξεκίνησαν να πλέουν προς το Ορμούζ την Παρασκευή, ενώ άλλα δύο κινήθηκαν ανατολικά εντός του Κόλπου ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στη θαλάσσια δίοδο.

Η σχετική ηρεμία ήρθε καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορέσουν να επιλύσουν αμφιλεγόμενες λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μέσα στην περίοδο των 60 ημερών. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των δύο πλευρών στην Ελβετία ακυρώθηκαν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο, παρά τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον να μην το πράξουν.

“Η άμεση κατάρρευση του πρώτου προγραμματισμένου γύρου διαπραγματεύσεων αποτελεί πλήγμα για τις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής”, ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες της η εταιρεία ναυτιλιακών κινδύνων Marisks, σύμφωνα με το Bloomberg News. “Εάν δεν επανεκκινήσει η διπλωματική εμπλοκή, το περιβάλλον ασφαλείας πιθανότατα θα παραμείνει ασταθές, με τους φορείς της ναυτιλίας να αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενη αβεβαιότητα.”

Το δεξαμενόπλοιο Tenzan παρατηρήθηκε να πλησιάζει το Ορμούζ αργά την Πέμπτη πριν εξαφανιστεί από τα συστήματα εντοπισμού, και πλέον πλέει στον Κόλπο του Ομάν. Το υπερδεξαμενόπλοιο μεταφέρει σχεδόν 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Das Island και, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, δηλώνει διαθέσιμο για νέες εντολές.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλοίο συνδεόμενο με τη χώρα πραγματοποίησε διέλευση την Παρασκευή, χωρίς να κατονομάσει το σκάφος. Η εταιρεία Kyoei Tanker Co. Ltd., με έδρα το Τόκιο και καταγεγραμμένη ως διαχειρίστρια του πλοίου στην Equasis, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού μέσω email.

Υπήρξαν πάντως και νέες προειδοποιήσεις. Το Joint Maritime Information Center ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νάρκες στο κέντρο των Στενών, συστήνοντας τη χρήση νότιας διαδρομής κοντά στις ακτές του Ομάν. Η ναυτιλιακή ένωση BIMCO και αναλυτές της RBC Capital προειδοποίησαν ότι παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της συμφόρησης και των ερωτημάτων σχετικά με το πόσο έλεγχο θα διατηρήσει το Ιράν στη διέλευση πλοίων από τη θαλάσσια οδό.

Είχε προηγηθεί κλίμα αισιοδοξίας πριν από την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας. Μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή της την Πέμπτη, πλοία που μετέφεραν σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καταγράφηκαν να εξέρχονται από τα Στενά ή να τα διασχίζουν, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων δεξαμενόπλοιων σαουδαραβικής ιδιοκτησίας από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια στιγμή, περίπου 40 υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν σχεδόν 80 εκατομμύρια βαρέλια μη ιρανικού αργού παραμένουν έτοιμα να αποπλεύσουν από τον Περσικό Κόλπο, εφόσον αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα τέσσερα πλοία που κατευθύνονται ήδη προς το Ορμούζ.