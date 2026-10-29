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Καθαρά κέρδη-ρεκόρ 8,3 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η TotalEnergies, καθώς η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε την κερδοφορία της. Ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε παράλληλα αυξημένο προσωρινό μέρισμα και επαναγορές μετοχών.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου Ιουλίου–Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν από τα 5,4 δισ. δολάρια του προηγούμενου τριμήνου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε καταγραφεί στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους.

Υψηλά περιθώρια διύλισης και άνοδος του φυσικού αερίου

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιάν, απέδωσε τις επιδόσεις στο περιβάλλον υψηλών τιμών, στα ιστορικά υψηλά περιθώρια διύλισης και στην ανοδική αγορά φυσικού αερίου.

Όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωση, η εταιρεία αξιοποιεί το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό της μοντέλο και τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.

Η αύξηση της κερδοφορίας στα προηγούμενα τρίμηνα είχε επίσης στηριχθεί στην άνοδο των τιμών των υδρογονανθράκων και στις δραστηριότητες εμπορίας του ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε θετικά τη λειτουργική επίδοση όλων των επιχειρηματικών τομέων, η οποία επέτρεψε στην TotalEnergies να επωφεληθεί από τις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Μέρισμα €0,90 ανά μετοχή

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τρίτο προσωρινό μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, αυξημένο κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2025.

Παράλληλα, η TotalEnergies ανακοίνωσε επαναγορές ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, αναφέροντας ποσό 2,5 δισ. δολαρίων «τόσο για το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2027».

Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης νέα αύξηση κεφαλαίου που θα απευθύνεται στους εργαζομένους, προσφέροντάς τους έκπτωση 20% στην τιμή της μετοχής.

Πηγή:Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων