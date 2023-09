Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή του 36ου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του International Investment Funds Association (IIFA), το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο στις 23-25 Οκτωβρίου 2023.

Το Συνέδριο, στο οποίο παρευρίσκονται κάθε χρόνο εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους Συνδέσμους Επενδυτικών Ταμείων και διαχειριστών παγκοσμίως θεωρείται ένα από τα κορυφαία διεθνή φόρα για τον τομέα.

Ο IIFA, ο διεθνής σύνδεσμος για τα Επενδυτικά Ταμεία αριθμεί μέλη από 40 χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα και χώρες-μέλη της ΕΕ. Η συμβολή του στην επικοινωνία των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τα Επενδυτικά Ταμεία διεθνώς είναι καθοριστική καθώς συγκεντρώνει τους εμπλεκόμενους στον τομέα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οι απόψεις που εκφράζει θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των μελών του IIFA εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα $70 τρισ. Η Κύπρος εκπροσωπείται στον IIFA από το 2019 μέσω του Cyprus Investment Funds Association (CIFA), ο οποίος έπειτα από έντονες και στοχευμένες προσπάθειες πέτυχε να εξασφαλίσει την ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του IIFA για τη διεξαγωγή της εν λόγω σημαντικής διοργάνωσης.

Οι διαδικασίες για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, το οποίο απευθύνεται μόνο σε μέλη του IIFA, βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα έντονο, τόσο από πλευράς συμμετεχόντων όσο και από πλευράς ομιλητών και επίσημων προσκεκλημένων. Στους ομιλητές του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι: Chris Cummings – Chief Executive Officer, The Investment Association, Marie E. Dzanis – Head of Asset Management, EMEA, CEO, NTGIL, Gema Esteban Garrido – Global Head of ESG, IG4Capital, Judy Goldring – President and Head of Global Distribution, AGF Management Limited, Reda Hilali – President ASFIM, Pat Lardner – Chief Executive, Irish Funds, Ryan McNelley – Managing Director, Portfolio Valuation, Kroll Advisory Ltd, Małgorzata Rusewicz – President of the Management Board, Chamber of Fund and Asset Managers, Chamber of Pension Funds.

Ο Πρόεδρος του CIFA, Ανδρέας Γιασεμίδης δήλωσε σχετικά: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που το 36ο συνέδριο του IIFA θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο. Αποτελεί ύψιστη τιμή για τον CIFA και τα μέλη του καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της ως προορισμός για Eπενδυτικά Ταμεία και διαχειριστές. Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο προέρχονται από κάθε άκρη της υφηλίου και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη ευκαιρία για προβολή της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού και διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου».