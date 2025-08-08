Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο 3ο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τις Περίκλειστες Αναπτυσσόμενες Χώρες (LLDC3), το οποίο διεξήχθη από τις 5 έως τις 8 Αυγούστου 2025 στην Awaza του Τουρκμενιστάν.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί και εκπρόσωποι από περισσότερες από 120 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με έμφαση στη συνδεσιμότητα, τη διευκόλυνση εμπορίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Στήριξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Δράσης Awaza

Στην τοποθέτησή της, η κα. Χατζημανώλη υπογράμμισε ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως το Πρόγραμμα Δράσης Awaza για τη Δεκαετία 2024-2034, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2024. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν κρίσιμο οδικό χάρτη για την ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων και περίκλειστων χωρών, προωθώντας βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει πρωτοβουλίες για ισχυρότερη διεθνή συνεργασία.

Επαφές με Τουρκμενιστάν και διεθνείς φορείς

Κατά την επίσκεψή της στο Τουρκμενιστάν, η Υφυπουργός Ναυτιλίας είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κρατικής Υπηρεσίας Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών του Τουρκμενιστάν, Azat Shanazarov, στο λιμάνι Tourkmenbashi. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία εντός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Υποψηφιότητα Κύπρου στο IMO

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η κα. Χατζημανώλη είχε διμερείς επαφές με ομολόγους της αρμόδιους για θέματα ναυτιλίας, προωθώντας την υποψηφιότητα της Κύπρου για εκλογή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την περίοδο 2026-2027.

Την Υφυπουργό συνόδευσε ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Πρεσβείας της Κύπρου στη Μόσχα, Βάκης Ζήσιμος.