Οριακή αύξηση 1,1% κατέγραψαν οι εγγραφές οχημάτων στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, καταγράφηκαν 31.200 νέες εγγραφές, έναντι 30.864 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,1%, φτάνοντας τις 24.158. Από αυτά, 9.660 (40%) ήταν καινούρια και 14.498 (60%) μεταχειρισμένα, ενώ τα αυτοκίνητα ενοικίασης σημείωσαν αύξηση 32,9% φτάνοντας τις 3.581 εγγραφές.

Αλλαγές στα μερίδια καυσίμων

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά συνεχίζεται:

Βενζινοκίνητα : μειώθηκαν στο 43,3% από 49,9%

: μειώθηκαν στο από 49,9% Πετρελαιοκίνητα : στο 8,5% από 9,9%

: στο από 9,9% Υβριδικά : αυξήθηκαν στο 43,3% από 36,8%

: αυξήθηκαν στο από 36,8% Ηλεκτρικά: στο 4,8% από 3,2%

Άλλες κατηγορίες οχημάτων

Λεωφορεία : μειώθηκαν σε 89 από 99

: μειώθηκαν σε από 99 Οχήματα μεταφοράς φορτίου : αυξήθηκαν 2,4% στις 3.608 Ελαφρά φορτηγά: +2,8% (2.884) Βαριά φορτηγά: +2,7% (423) Οχήματα ενοικίασης: +1,8% (169) Ρυμουλκά (ελκυστήρες δρόμου): -5,7% (169)

: αυξήθηκαν στις

Δίκυκλα

Μοτοποδήλατα κάτω των 50 κ.εκ. : -70,2% (143 από 480)

: -70,2% (143 από 480) Μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ.: +26,5% (2.806 από 2.218)

Ιούλιος 2025: Ισχυρή μηνιαία άνοδος

Κατά τον Ιούλιο 2025, οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν 13,7% στις 5.246, από 4.614 τον Ιούλιο 2024. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν κατέγραψαν άνοδο 18,6%, φτάνοντας τις 4.154.

Τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα σταθερής ζήτησης σε ορισμένες κατηγορίες, παρά τις επιμέρους μειώσεις, και δείχνουν σαφή τάση μετάβασης προς φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα.