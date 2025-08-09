Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Ιούλιο σε υψηλό δύο και πλέον ετών, λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών του κρέατος και των φυτικών ελαίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, σημείο αναφοράς για τις τιμές των βασικών προϊόντων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,1 μονάδες τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο, αναφέρει ο FAO.

Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και ο δείκτης ήταν 18,8% κάτω από το ανώτατο επίπεδό του τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η άνοδος στις τιμές του κρέατος και των φυτικών ελαίων αντιστάθμισε τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν στα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά και τη ζάχαρη, δήλωσε ο FAO.

Στο κρέας, η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από ασιατικές αγορές (Κίνα, Ν. Κορέα) και οι περιορισμοί προσφοράς λόγω επιδημιών σε πληθυσμούς ζώων (π.χ. αφρικανική πανώλη χοίρων), άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Οι αυξήσεις στα φυτικά έλαια αποδίδονται στην άνοδο της χονδρικής τιμής πώλησης φοινικέλαιου και ηλιέλαιου, λόγω μειωμένων εξαγωγών από Ουκρανία και Ρωσία, εποχικών καθυστερήσεων στη συγκομιδή στην Ινδονησία και Μαλαισία και της αύξησης στη χρήση φυτικών ελαίων για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Αντίθετα, στα δημητριακά καταγράφηκαν μειώσεις τιμών, καθώς η προσφορά πρώτων υλών αυξήθηκε λόγω μεγάλης παραγωγής στη Νότια Αμερική και τη Ρωσία. Επίσης, η μερική αποκατάσταση της εμπορικής ροής μέσω της Μαύρης Θάλασσας μείωσε τις πιέσεις στις τιμές.

Στα γαλακτοκομικά αποφεύχθηκαν αυξήσεις κυρίως λόγω ψηλών αποθεμάτων και μειωμένης ζήτησης κυρίως από την Κίνα.

Σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη, καταγράφεται αυξημένη παραγωγή από χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, σε συνδυασμό με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες σε χώρες παραγωγής.