Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Κύπρο επιλέγουν να κάνουν online διαφήμιση, καθώς το διαδίκτυο έχει γίνει ένα βασικό συστατικό της επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο μεταξύ των εμπόρων, των διαφημιζομένων και των πελατών. Τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τη διαδικτυακή διαφήμιση επιχειρήσεων δείχνουν ότι το 49,44% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποίησαν πληρωμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο το 2024, πολύ πιο μπροστά από τον μέσο όρο της Ευρώπης που ήταν 32,6% (μία στις τρεις επιχειρήσεις) και γενικά χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

H Εurostat αναφέρει ότι το διαδίκτυο έχει γίνει ένα ουσιαστικό στοιχείο της επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο μεταξύ των εμπόρων, των διαφημιζόμενων και των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, οι ιστότοποι έχουν γίνει το πρώτο σημείο επαφής των πελατών για την αναζήτηση πληροφοριών και τελικά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε online είτε offline. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο και βελτιώνουν τις διαφημιστικές τους πρακτικές, ώστε οι τρέχοντες και οι υποψήφιοι πελάτες να λαμβάνουν διαφημίσεις με περιεχόμενο που είναι σχετικό και ουσιαστικό για αυτούς.

Μεταξύ των 20 χωρών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, η διαφήμιση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε από περισσότερες από 3 στις 5 επιχειρήσεις στη Μάλτα (60,4%) και από σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις στη Φινλανδία (49,8%) και την Κύπρο (49,4%). Αμέσως μετά ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα 43,8%%, Λιθουανία 42,21%, Ιρλανδία 42,10%, Ολλανδία 41,50%, Γερμανία 38,50%, Σλοβακία 34,34%, Λετονία 33,89%, Τσεχία 29,29%, Ισπανία 28,02%, Ουγγαρία 27,79%, Γαλλία 27,75%. Ταυτόχρονα, αφορούσε λιγότερο από το 25% των επιχειρήσεων στη Ρουμανία (22,8%), την Πολωνία (23,2%) και την Πορτογαλία (23,6%). Για την προσαρμογή της διαφήμισης στο διαδίκτυο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι. Η συμπεριφορική στόχευση χρησιμοποιήθηκε από το 41,57% των επιχειρήσεων της ΕΕ που πληρώνουν για διαφήμιση στο διαδίκτυο, ενώ η γεωγραφική στόχευση χρησιμοποιήθηκε από το 44,29%. Περίπου το 45,30% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές διαφημίσεις ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν στοχευμένες μεθόδους διαδικτυακής διαφήμισης διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Για τη συμπεριφορική στόχευση, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (63,37%), τη Ρουμανία (59,47%), την Κύπρο (58,07%) και τη Φινλανδία (52,80%). Η γεωγραφική στόχευση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από επιχειρήσεις που διαφημίζονται στο διαδίκτυο στην Κύπρο (88,07%), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (60,30%), την Ολλανδία (53,82%) και την Τσεχία (53,21%). Η Eurostat αναφέρει ότι σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών και της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών τους, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν συνεχώς καινοτόμες διαφημιστικές πρακτικές, υιοθετώντας τις πιο προηγμένες διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες. Όπως είναι αναμενόμενο, οι εταιρείες πραγματοποιούν τις καμπάνιες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν στοχευμένες μεθόδους διαφήμισης που αυξάνουν την πιθανότητα τα διαφημιστικά τους μηνύματα μάρκετινγκ να φτάσουν στο σωστό κοινό.

Η κατανομή των τύπων μεθόδων διαδικτυακής διαφήμισης που χρησιμοποιήθηκαν δεν διέφερε πολύ μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών τάξεων μεγέθους. Η διαφήμιση με βάση τα συμφραζόμενα ήταν ο πιο δημοφιλής τύπος διαδικτυακής διαφήμισης ανεξάρτητα από την τάξη μεγέθους της επιχείρησης και χρησιμοποιήθηκε από το 40,60% των μεγάλων, το 32,22% των μεσαίων και το 23,94% των μικρών επιχειρήσεων. Η πληρωμένη διαδικτυακή διαφήμιση με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία των χρηστών (γεωγραφική στόχευση) ήταν ο δεύτερος πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος, με το 27,59% των μεγάλων, το 19,41% των μεσαίων και το 13,48% των μικρών επιχειρήσεων να αναφέρουν ότι την έχουν χρησιμοποιήσει το 2024.