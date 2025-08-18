Ετήσια αύξηση 1,19% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
Ο δείκτης ανήλθε στις 119,04 μονάδες (βάση 2021=100), παρουσιάζοντας οριακή μηνιαία άνοδο 0,01% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.
Μεταβολές ανά κατηγορία προϊόντων
- Ορυκτά: +3,33%
- Προϊόντα ορυκτών: +3,27%
- Ξύλο, μονωτικά, χημικά, πλαστικά: +0,70%
- Ηλεκτρομηχανολογικά είδη: +0,19%
- Μεταλλικά προϊόντα: -1,04%
Επτάμηνο 2025
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.