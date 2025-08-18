Ετήσια αύξηση 1,19% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης ανήλθε στις 119,04 μονάδες (βάση 2021=100), παρουσιάζοντας οριακή μηνιαία άνοδο 0,01% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.

Μεταβολές ανά κατηγορία προϊόντων

  • Ορυκτά: +3,33%
  • Προϊόντα ορυκτών: +3,27%
  • Ξύλο, μονωτικά, χημικά, πλαστικά: +0,70%
  • Ηλεκτρομηχανολογικά είδη: +0,19%
  • Μεταλλικά προϊόντα: -1,04%

Επτάμηνο 2025

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.