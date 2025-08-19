Η Κύπρος κατατάσσεται στην 56η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 167 χώρες και τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 (SDR) του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN). Παρά τη μικρή βελτίωση στη συνολική βαθμολογία της (73,8 έναντι 72,9 το 2024), η χώρα παραμένει ουραγός στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Διπλή απογοήτευση για την Κύπρο

Στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 (ESDR), η Κύπρος κατατάχθηκε στην 32η θέση μεταξύ 34 χωρών με βαθμολογία 62,7. Παρά τις διαφορές στη μεθοδολογία, και οι δύο εκθέσεις καταδεικνύουν σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Προβληματικοί δείκτες

Η SDR επισημαίνει αρνητικές επιδόσεις σε τομείς όπως:

Υπερβολική χρήση αζώτου στη γεωργία (ΣΒΑ 2)

στη γεωργία (ΣΒΑ 2) Χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών στο κοινοβούλιο (ΣΒΑ 5)

στο κοινοβούλιο (ΣΒΑ 5) Υψηλή κατανάλωση νερού μέσω εισαγωγών (ΣΒΑ 6)

μέσω εισαγωγών (ΣΒΑ 6) Χαμηλή διείσδυση ΑΠΕ (ΣΒΑ 7)

(ΣΒΑ 7) Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στις εισαγωγές (ΣΒΑ 8)

στις εισαγωγές (ΣΒΑ 8) Χαμηλές επενδύσεις σε R&D (ΣΒΑ 9)

(ΣΒΑ 9) Υψηλή ανισότητα (ΣΒΑ 10)

(ΣΒΑ 10) Περιορισμένη ανακύκλωση και εξαγωγές πλαστικών (ΣΒΑ 12)

και εξαγωγές πλαστικών (ΣΒΑ 12) Υψηλές εκπομπές CO₂ (ΣΒΑ 13)

(ΣΒΑ 13) Υπεραλίευση και περιορισμένες προστατευόμενες περιοχές (ΣΒΑ 14 & 15)

(ΣΒΑ 14 & 15) Ζητήματα ελευθερίας Τύπου και εξαγωγές όπλων (ΣΒΑ 16)

και (ΣΒΑ 16) Χαμηλή αναπτυξιακή βοήθεια και φορολογική διαφάνεια (ΣΒΑ 17).

Ελαφρυντικοί παράγοντες και εθνικές προτεραιότητες

Μέρος των χαμηλών επιδόσεων αποδίδεται σε ιδιαιτερότητες της Κύπρου, όπως το διαιρεμένο καθεστώς που επηρεάζει την προστασία της άγριας ζωής, αλλά και τις κλιματικές προκλήσεις λόγω γεωγραφίας. Ωστόσο, το SDSN Κύπρου τονίζει ότι απαιτείται στοχευμένη πολιτική δράση για:

Κλιματική Δράση (ΣΒΑ 13)

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (ΣΒΑ 12)

Προστασία Υδάτινων Πόρων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΣΒΑ 14).

Μικρές νίκες και περιθώρια αισιοδοξίας

Παρά τις δυσκολίες, η Κύπρος εμφανίζει θετικές επιδόσεις σε Μηδενική Φτώχεια (ΣΒΑ 1) και Ποιοτική Εκπαίδευση (ΣΒΑ 4), ενώ καταγράφει πρόοδο στη Μείωση Ανισοτήτων (ΣΒΑ 10).

Το SDSN Κύπρου συνεχίζει να συνεργάζεται με την πολιτεία, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην καθημερινότητα, με έμφαση στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και τη νεολαία.