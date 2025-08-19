Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της τόσο στη φορολογική μεταρρύθμιση όσο και στον τομέα της ενέργειας.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους €200 εκατ. ως «τρύπα» στα δημόσια οικονομικά, ζητώντας ως αντάλλαγμα «νομοθετικές υπερεξουσίες» με πρόσχημα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το κόμμα σημειώνει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου και στις ανελαστικές δαπάνες, αντί να ανατρέπει ρυθμίσεις που ενίσχυσαν την ανάπτυξη και αύξησαν τα φορολογικά έσοδα. Όπως αναφέρει, η ακύρωση των μέτρων αυτών «θα έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα».

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να συμμετάσχει σε «ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της οικονομίας», υπογραμμίζοντας ότι, αν και είχε κρίνει επί της αρχής θετικά τις προτεινόμενες αλλαγές, αυτό «δεν μπορεί να θεωρείται λευκή επιταγή».

Κόστος ηλεκτρισμού και αποθήκευση ενέργειας

Σε δεύτερη ανακοίνωση, το κόμμα επαναφέρει την κριτική του για την ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι εδώ και δύο χρόνια έχει ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα στην αποθήκευση ενέργειας, της οποίας το κόστος έχει μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, τα συστήματα αποθήκευσης θα διασφάλιζαν:

Μείωση ρύπων και χαμηλότερο κόστος ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

και χαμηλότερο κόστος ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Επάρκεια ηλεκτρισμού στις ώρες αιχμής

στις ώρες αιχμής Αποφυγή αποκοπών στην παραγωγή φωτοβολταϊκών

στην παραγωγή φωτοβολταϊκών Ενίσχυση εγκατάστασης νέων φωτοβολταϊκών προς όφελος των καταναλωτών

Το κόμμα καταλογίζει στην κυβέρνηση «συνεχή μετάθεση χρονοδιαγραμμάτων», αφήνοντας το κόστος και την αβεβαιότητα να παραμένουν. Ζητά, τέλος, να υπάρξει επιτάχυνση των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού και να ενισχυθεί η πράσινη μετάβαση.