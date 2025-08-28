Από μαθήματα θα περάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν τεθεί σε εφαρμογή η τηλεργασία, με τις κρατικές υπηρεσίες να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, αν και δεν έχει ψηφιστεί ακόμη το σχετικό νομοσχέδιο από τη Βουλή.

Όπως διαφαίνεται, η τηλεργασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη μια μέρα στην άλλη, αφού θα πρέπει να προηγηθεί η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτός είναι και ο λόγος που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προχωρά σε σχετικό διαγωνισμό, εκτιμώμενης αξίας 70.000 ευρώ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης υπό τον γενικό τίτλο «Εισαγωγή της τηλεργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία».

Πιο συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων έχει αναρτηθεί σχετικός διαγωνισμός, που σύμφωνα με τα έγγραφα, θα αφορά την παράδοση ολοκληρωμένων μαθημάτων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα τηλεργασίας. Τα μαθήματα θα είναι συνολικής διάρκειας 7 ωρών και θα αφορούν:

1. Εισαγωγή στην τηλεργασία και το θεσμικό πλαίσιο: 1 ώρα

◗ Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

◗ Πολιτικές και κατευθυντήριες Οδηγίες

◗ Ορισμός και Μοντέλα Τηλεργασίας

◗ Διαχείριση της αλλαγής

2. Τεχνολογικά Εργαλεία και Ψηφιακές Δεξιότητες: 1 ώρα

◗ Βασικά Τεχνολογικά Εργαλεία

◗ Ορθή Χρήση Εξοπλισμού και Σύνδεσης

◗ Αντιμετώπιση Κοινών Πρόβληματων

◗ Αποδοτική Διαχείριση Ψηφιακών Πλατφόρμων

3. Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων: 1 ώρα

◗ Βασικές Αρχές Κυβερνοασφάλειας

◗ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

◗ Ασφαλής Χρήση Συσκευών και Δικτύων

◗ Διαχείριση Υπηρεσιακών Εγγράφων

4. Ασφάλεια και υγεία κατά την τηλεργασία: 1 ώρα

◗ Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας

◗ Εργονομία του Χώρου Εργασίας

◗ Προληπτικά Μέτρα

◗ Διαχείριση Άγχους και Ψυχική Ευεξία

◗ Ισορροπία Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

5. Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων: 2 ώρες

◗ Διαχείριση Χρόνου και Παραγωγικότητα

◗ Αποτελεσματική Επικοινωνία από Απόσταση

◗ Περιβάλλον Ψηφιακής Συνεργασίας

6. Εποπτεία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τηλεργασία: 1 ώρα

◗ Ηγεσία και Διαχείριση Εξ Αποστάσεως Ομάδων

◗ Ανάθεση και Επίβλεψη Εργασιών

◗ Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και Ανοιχτής Επικοινωνίας

◗ Διαχείριση Απόδοσης

◗ Αντιμετώπιση Προκλήσεων

Θα αποφασίσει το Υπουργικό τις ημέρες και το πότε θα εφαρμοστεί

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 25/06/2025 και ακολούθως κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία. Όπως περιγράφεται σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της δυνατότητας απασχόλησης των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας με τηλεργασία. Σύμφωνα με τον ορισμό, τηλεργασία σημαίνει τη μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας από υπάλληλο και εργοδοτούμενο εξ’ αποστάσεως, εκτός του συνηθισμένου τόπου εργασίας του, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Όπως είναι λογικό, βασική προϋπόθεση είναι τα καθήκοντα των υπαλλήλων να είναι εφικτό να εκτελούνται εξ’ αποστάσεως. Να σημειωθεί πως το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη καταρτίσει Εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της τηλεργασίας και θα αποσταλεί στα Τμήματα του Δημοσίου αμέσως μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου από τη βουλή.

Ο ανώτατος αριθμός ημερών τηλεργασίας και η ημερομηνία εφαρμογής της θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε μετέπειτα στάδιο.