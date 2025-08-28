Μέτρα σε διάφορα επίπεδα αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση, όσον αφορά στο θέμα της μείωσης του κόστους του κρατικού μισθολογίου. Την ίδια στιγμή, διά του υπουργού Οικονομικών ξεκαθαρίζει πού εστιάζεται το πρόβλημα στο κρατικό μισθολόγιο, με την υποσημείωση ότι η συζήτηση που διεξάγεται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα είναι «υπερβολική».

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος μιλούσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκε η έκθεση αξιολόγησης της ΕΕ για το ευρωπαϊκό εξάμηνο 2025 για την Κύπρο, αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα της κυπριακής οικονομίας, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, το δημόσιο χρέος, το κρατικό μισθολόγιο, την ΑΤΑ, την πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και το ζήτημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σε σχέση με το κρατικό μισθολόγιο, το οποίο ιεραρχείται ψηλά από την κυβέρνηση, ως ένας παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει το ύψος των δαπανών, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι πέραν της μελέτης του ΔΝΤ, έχουν υποβληθεί πρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Επισήμανε πρόσθετα, ότι στον επόμενο προϋπολογισμό, θα περιλαμβάνονται μέτρα για μείωση του κόστους του κρατικού μισθολογίου, για το οποίο όμως θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα σημεία.

ΥΠΟΙΚ: Ξεκαθάρισε για κρατικό μισθολόγιο

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το τι μέλλει γενέσθαι με την αύξηση του κρατικού μισθολογίου, που επηρεάζει την οροφή στις δαπάνες, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε «υπερβολική» τη συζήτηση που γίνεται για αυτό το θέμα. Όπως εξήγησε, στον προϋπολογισμό του 2025, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ήταν μερικές χιλιάδες πιο κάτω από τον προηγούμενο προϋπολογισμό και οι θέσεις ήταν πολύ λιγότερες από όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα. «Αυτή την πορεία ακολουθούμε και ο καινούριος προϋπολογισμός 2026 θα βρίσκεται σε εκείνα τα επίπεδα», σημείωσε ο κ. Κεραυνός.

Επίσης, είπε ότι έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο πρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες, πέραν αυτής του ΔΝΤ, ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το θέμα. «Πρέπει να διαχωρίσουμε, όμως κάποια πράγματα», σημείωσε, αναφέροντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι της κεντρικής κυβέρνησης είναι 12.300. «Αυτός ο αριθμός είναι ο ίδιος εδώ και χρόνια και μάλιστα μειωμένος, την ώρα που είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω της συμμετοχής μας στην ΕΕ, να δημιουργούμε νέους θεσμούς, νέες επιτροπές και να έχουμε ανάγκες», σημείωσε. Από εκεί και πέρα, πρόσθεσε, υπάρχουν άλλοι τομείς, που απορροφούν τεράστιο αριθμό υπαλλήλων, όπως ο τομέας της Παιδείας και ο τομέας της Υγείας, τονίζοντας ότι για την κεντρική κυβέρνηση έχουν γίνει δραστικές προσπάθειες μείωσης του κόστους.

Κληθείς από τον «Φ» να διευκρινίσει τι καταγράφονται ως συμπεράσματα στις εξειδικευμένες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για το κρατικό μισθολόγιο, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι αναφέρονται αυτά που ήδη έχουν λεχθεί και από εμάς. Ότι δηλαδή η αύξηση στους εργαζόμενους του δημοσίου δεν οφείλεται στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά σε τομείς της γενικής κυβέρνησης όπως είναι για παράδειγμα ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥπΥ, ο τομέας της παιδείας και οι ημικρατικοί οργανισμοί.

Μείωση δαπανών

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι ξεπεράστηκε η οροφή για τις δαπάνες το 2025 και αντί για 6% πήγε στο 6,8%. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στα πλαίσια της ετοιμασίας του νέου προϋπολογισμού για να μειωθεί το ποσοστό του 6,8%. Ο κ. Κεραυνός μίλησε για κατάργηση θέσεων που μπορεί να μη χρειάζονται, εξορθολογισμό στην πυραμίδα διαφόρων υπηρεσιών, ακόμα και καταρτισμό νέων σχεδίων υπηρεσίας, εναλλαξιμότητα, μετακινήσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες χωρίς να υπάρχει ανάγκη πρόσθετων θέσεων.

Δημόσιο χρέος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Οικονομικών για το δημόσιο χρέος το οποίο αναμένεται να μειωθεί περισσότερο και γρηγορότερα σε σχέση με τις προβλέψεις που προϋπήρχαν, εξέλιξη η οποία θα έχει σημαντικά οφέλη για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα στο κομμάτι των αναπτυξιακών δαπανών. Συγκεκριμένα, ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να πέσει στο 57% ήδη από το τέλος του 2025, αρκετά νωρίτερα από τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για μείωση κάτω από το 60% στο τέλος του 2026. «Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα απελευθερώσει πρόσθετες οικονομικές δυνατότητες στη χώρα μας να προβεί σε αύξηση αναπτυξιακών δαπανών και για την άμυνα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά στο ζήτημα της ΑΤΑ, ο Υπουργός είπε ότι το θέμα χειρίζεται ο Υπουργός Εργασίας που βρίσκεται σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. «Το τι θα δοθεί και τι θα γίνει θα είναι αποτέλεσμα του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους», είπε, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση δεν ενεργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά συζητά τα θέματα συνολικά όταν θα καταλήξει και λαμβάνει όλα τα θέματα υπόψη.

Άλλες προκλήσεις

Τέλος, ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε σε μια σειρά άλλων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση όσον αφορά στην οικονομία. Μεταξύ αυτών, είναι οι τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας, οι οποίοι κινούνται σε χαμηλό ποσοστό επί του ΑΕΠ, με 0,29% έναντι 0,72% της ΕΕ και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες αυτό να βελτιωθεί.

Υπάρχει ακόμα το θέμα με την υποανάπτυκτη κεφαλαιαγορά, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι επιχειρήσεις να εξαρτώνται κυρίως για χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Γι’ αυτό το θέμα, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει συστήσει ήδη το Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου, το γνωστό Equity Fund, ύψους €37,5 εκατ.