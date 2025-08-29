Πλεόνασμα ύψους €840,6 εκατ. (2,4% του ΑΕΠ) κατέγραψε η Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το αντίστοιχο πλεόνασμα το 2024 είχε ανέλθει σε €911,7 εκατ. (2,7% του ΑΕΠ).
Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €391,7 εκατ. (+4,8%), φτάνοντας τα €8,495 δισ. από €8,103 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
- Φόροι εισοδήματος και πλούτου: €2,033 δισ. (+8,8%)
- Κοινωνικές εισφορές: €2,769 δισ. (+9,2%)
- Φόροι παραγωγής και εισαγωγών: €2,769 δισ. (+0,7%), εκ των οποίων ΦΠΑ €1,840 δισ. (+1,9%)
- Τόκοι και μερίσματα: €113 εκατ. (+54,4 εκατ.)
- Παροχή υπηρεσιών: €582,3 εκατ. (+0,1%)
- Τρέχουσες μεταβιβάσεις: €196,4 εκατ. (-18,3%)
- Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: €30,7 εκατ. (-54,2%)
Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €462,8 εκατ. (+6,4%), φτάνοντας τα €7,654 δισ. έναντι €7,191 δισ. το 2024.
- Απολαβές προσωπικού: €2,240 δισ. (+6,9%)
- Κοινωνικές παροχές: €3,203 δισ. (+6,7%)
- Ενδιάμεση ανάλωση: €789,5 εκατ. (+7,1%)
- Πληρωθέντες τόκοι: €283,5 εκατ. (+0,6%)
- Λογαριασμός κεφαλαίου: €601,2 εκατ. (+22,3%)
- Επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου: €491,8 εκατ. (+20,1%)
- Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου: €109,4 εκατ. (+32,9%)
- Τρέχουσες μεταβιβάσεις: €453,5 εκατ. (-7,2%)
- Επιδοτήσεις: €82,8 εκατ. (-12,3%)
Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι για τμήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής πλήρων στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.