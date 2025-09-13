Οι μισοί άνεργοι βρήκαν δουλειά από τρίμηνο σε τρίμηνο και το 24,3% αποφάσισε να εγκαταλείψει το εργατικό δυναμικό, ενώ το 23,8% εισήλθε στην αγορά. Αυτή είναι η γενική εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι από όλους τους ανέργους στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 51,9% ( 6,8 εκατομμύρια) ήταν ακόμη άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Από όλους όσους αρχικά εργάζονταν, το 96,7% (200,5 εκατομμύρια) παρέμειναν στην απασχόληση, ενώ το 1,2% (2,4 εκατομμύρια) καταγράφηκαν ως άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και το 2,2% (4,5 εκατομμύρια) αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό. Από όλους όσους ήταν εκτός εργατικού δυναμικού το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 92,8% (106,2 εκατομμύρια άτομα) παρέμεινε εκεί το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ το 3,7% (4,3 εκατομμύρια) βρήκε εργασία και το 3,5% (4,0 εκατομμύρια) έμειναν άνεργοι.

Τι γίνεται όμως σε κάθε χώρα της Ευρώπης ξεχωριστά. Σύμφωνα με την Eurostat, για και την Τσεχία ενώ στην Κύπρο κάτω από 50%. Στη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, λιγότερο από το 25% των ανέργων το 2023 βρήκαν εργασία το 2024. Οι μεταβάσεις από την ανεργία στην έξοδο από το εργατικό δυναμικό ήταν ιδιαίτερα υψηλές στην Ιταλία και την Πολωνία, ξεπερνώντας το 30% και στις δύο χώρες ενώ αντίθετα στην Κύπρο το ποσοστό ήταν αρκετά πιο κάτω.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα της Eurostat είναι ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν 76,2%, ενώ η υποαπασχόληση στην αγορά εργασίας ανήλθε στο 10,9%.

Στην Κύπρο το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 ως 64 έτη ήταν 81,2% και της υποαπασχόλησης στο 8,1%.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε κατά +0,1 ποσοστιαία μονάδα μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2025 και του δεύτερου τριμήνου του 2025, ενώ για τους άνδρες παρέμεινε σταθερό για την ίδια περίοδο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ παρατηρήθηκαν στη Λετονία (+2,0 ποσοστιαίες μονάδες), στο Βέλγιο (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες) και στο Λουξεμβούργο (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκαν στην Εσθονία (+1,0 ποσοστιαία μονάδα), στην Κύπρο (+0,7 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Μάλτα (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (κατά -0,7 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία (όλες κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(-0,8 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο κατά -0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε από 5,7% σε 5,8% του εργατικού δυναμικού. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Αυστρία (από 5,1% σε 5,6%) και στην Ιταλία (από 6,2% σε 6,6%).

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Κροατία, την Ολλανδία και την Πολωνία, ενώ μειώθηκε σε 12 άλλες χώρες. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (από 8,5% σε 7,0%) και στη Σλοβενία ​​(από 3,7% σε 3,2%). Στην Κύπρο παρέμεινε σταθερό στο 4,3%.