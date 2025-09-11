Η απασχόληση στην Κυβέρνηση ανήλθε τον Αύγουστο του 2025 σε 52.661 άτομα, καταγράφοντας αύξηση 0,4% ή 209 άτομα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία (+5,0%), ενώ μείωση σημειώθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία (-0,9%) και στις Δυνάμεις Ασφαλείας (-2,4%).

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, οι Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) μειώθηκαν κατά 6,3%. Ειδικότερα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία οι ΕΟΧ αυξήθηκαν κατά 20,4%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας καταγράφηκε πτώση 70,6%, λόγω λήξης και μη ανανέωσης συγκεκριμένων συμβάσεων τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.