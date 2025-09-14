Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.

Οι δύο οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι η παρουσία τους θα κινηθεί αποκλειστικά με βάση τις θέσεις που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό, διαμηνύοντας ότι η στάση τους παραμένει αμετακίνητη. Όπως σημειώνουν, η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ βρίσκεται εκτός συζήτησης και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) δεν μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και θα επηρέαζε αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι εργοδοτικοί φορείς επιμένουν ότι η συνέχιση της θεσμοθετημένης μεσολαβητικής διαδικασίας αποτελεί το ενδεδειγμένο πλαίσιο για διάλογο, αλλά δεν μπορεί να οδηγεί σε αποφάσεις που θα πλήξουν την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι οι θέσεις τους είχαν ήδη καταγραφεί σε προηγούμενες επαφές με το Υπουργείο, όπου τόνισαν την ανάγκη για ισορροπημένες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Όπως αναφέρουν, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία της απασχόλησης και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Η συνάντηση της Δευτέρας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την πορεία του διαλόγου γύρω από το μέλλον της ΑΤΑ, καθώς το Υπουργείο επιχειρεί να βρει κοινό έδαφος ανάμεσα σε εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικαλιστικά σύνολα. Ωστόσο, η ξεκάθαρη στάση της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, με επίκεντρο τον τρόπο εφαρμογής και τα όρια της ΑΤΑ.