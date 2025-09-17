Με διαγωνισμό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του άρματος της Βασίλισσας και τεσσάρων σατυρικών αρμάτων για το Λεμεσιανό Καρναβάλι προχωρά ο Δήμος Λεμεσού.

Ο διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία τα 68.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού η εκτιμώμενη αξία για το άρμα της Βασίλισσας θα είναι 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως θα ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα άρματα, με εκτιμώμενη όμως αξία τις 12.000 ευρώ για το καθένα.

Πώς θα είναι το άρμα της Βασίλισσας

Ο Δήμος Λεμεσού σημειώνει στα έγγραφα πως, το φετινό θέμα για το άρμα της βασίλισσας του Καρναβαλιού είναι «Το πάθος και η τρέλα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού».

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε ο Δήμος για το το άρμα της Βασίλισσας: Τα κύρια χρώματα του άρματος θα πρέπει να είναι κόκκινο, πράσινο και άσπρο, με έμφαση στο κόκκινο και το πράσινο. Το άσπρο, όπως συμπληρώνει, λειτουργεί επικουρικά για να δώσει φωτεινότητα και αντίθεση. Το κουστούμι θα είναι σουρεαλιστικά εμπνευσμένο από το λουλούδι Αμαρυλλίς, χωρίς όμως το άρμα να απεικονίζει απαραίτητα λουλούδι. Η έμπνευση, όπως διευκρινίζει ο Δήμος, αφορά κυρίως την μορφολογία, τις γραμμές, την κίνηση και τη δραματική παρουσία του λουλουδιού, όχι την άμεση απεικόνισή του.

Οι διαστάσεις για τα άρματα θα είναι:

Για το άρμα της Βασίλισσας: 800*320cm (μέγιστο)

Τα υπόλοιπα άρματα θα έχουν διαστάσεις: 500*240cm (μέγιστο), ύψος 112cm / 480*215cm (μέγιστο), ύψος 100cm / 500*245cm (μέγιστο), ύψος 122cm / 480*217cm (μέγιστο), ύψος 94cm.

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών λήγει στις 10/10/2025 στις 12:00.